O fostă profesoară din Marea Britanie a traversat singură Oceanul Atlantic cu o barcă cu vâsle

O fostă profesoară care a suferit de pe urma a două tumori şi a unei afecţiuni care i-a pus viaţa în pericol a reuşit să traverse singură Atlanticul cu o barcă cu vâsle, informează vineri Press Association.



După ce a petrecut 50 de zile vâslind pe apele oceanului, Kiko Matthews a acostat joi seara în Barbados unde a fost întâmpinată de membrii familiei sale.



Ea a fost felicitată de susţinătorii săi care aşteaptă cu nerăbdare rezultatele oficiale ce ar putea atesta că este cea mai rapidă femeie care a încheiat această provocare.



Cofondatoare a unei organizaţii caritabile, Kiko Matthews, care nu a mai vâslit niciodată anterior acestei tentative, a fost la un pas de moarte în 2009 din cauza sindromului Cushing şi a fost diagnosticată cu două tumori, dintre care a doua a fost depistată anul trecut.



Matthews, care a renunţat la slujba sa de profesoară de ştiinţe a acuzat simptome precum pierderi de memorie, insomnie şi osteoporoză pe parcursul bolii sale.



După ce a urmat un tratament care i-a salvat viaţa la King's College Hospital din Londra, femeia în vârstă de 36 de ani din Herefordshire s-a decis să înceapă o campanie pentru strângerea fonduri în semn de recunoştinţă.



După reuşita sa, ea a declarat, cu modestie, că se simte ''puţin mândră'' de această realizare şi şi-a exprimat speranţa că gestul său ar putea inspira alte persoane. ''Cred că mă simt puţin mândră la gândul că, în urmă cu opt luni zăceam în spital şi eram operată pe creier, iar acum mă aflu aici după ce am vâslit peste Atlantic'', a spus femeia care şi-a dedicat eforturile pentru a ajuta fundaţia The Big Stand.



''Am demonstrat că oricine poate încerca orice dacă are atitudinea corectă, credinţă şi susţinere. Vreau ca povestea mea să inspire femeile să se întreacă pe sine'', a adăugat Matthews.



După ce a vâslit 3.000 de mile nautice din Gran Canaria ea a strâns peste 70.000 de lire pentru construcţia unei noi secţii de terapie intensivă la spitalul la care a fost îngrijită, precizează sursa citată.AGERPRES