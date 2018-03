O hainuta pentru caini de ... 1 milion de lire sterline!

Nu, nu e o hainuta obisnuita, banala. In primul rand, e ca o vesta de protectie, acoperita cu aur si impodobita cu briliante. Cu alte cuvinte, in Marea Britanie a fost confectionata cea mai scumpa imbracaminte pentru caini. Se vinde cu 1 milion de lire sterline, potrivit The Mirror.

Nepretuita vesta este comercializata de compania Doggy Armour. Hainuta a fost creata in colaborare cu producatorul de accesorii de lux VeryFirstTo.

Pe pagina de internet a magazinului pretul produsului este de numai 750.000 de lire sterline. Este un model fara briliante, doar cu cristale Swarowski.

Cine are insa 1 milion de lire sterline poate achizitiona o hainuta de aur incrustata cu brialiante negre. Producatorii asigura ca imbracamintea este usoara, comoda si pe gustul patrupedului.

In plus, vesta, indiferent de versiune, protejeaza animalul de eventuale lovituri de cutit sau de coltii altor caini.