O intalnire Donald Trump - Vladimir Putin în iulie?

Shealah Craighead

Preşedintele american Donald Trump lasat sa se intaleaga ca nu este exclusa o intalnire cu omologul său rus Vladimir Putin în luna iulie. "Analizam posibilităţile" unei eventuale întrevederi între patru ochi luna viitoare cu Putin, a indicat liderul de la Casa Alba.

Printre altele, consilierul său pentru securitate naţională, John Bolton, se va deplasa săptămâna viitoare la Moscova pentru a tatona terenul in acest sens. In urma cu catev zile, presa de la Moscova a scris despre o posibila intalnire intre cei doi demnitari, apreciind insa ca sansele organizarii unui asemenea summit sunt destul de reduse pe fondul sentimentelor antiruse de la Washington.

Pe de alta parte insa, analistii rusi au legat aceste actiuni ale lui Trump de apropiere de Moscova in contextul demersurilor sale privind Coreea de Nord, apreciind ca presedintele SUA incearca sa negocieze o normalizare a relatiilor impunand anumite reguli de politica mondial.

Oricum, in iulie Trump se va afla in Europa, unde, in zilele de 11 si 12 va participa la summitul NATO de la Bruxelles, după care va efectua o vizită în Marea Britanie, unde se va întâlni cu premierul Theresa May şi cu regina Elisabeta a II-a. Merita amintit ca, la începutul lunii iunie, Putin s-a declarat pregătit pentru o intrevedere cu omologul american, precizând că mai multe ţări, între care Austria, sunt dispuse să găzduiască această întâlnire foarte aşteptată.

În pofida sancţiunilor occidentale împotriva Rusiei, Austria a rămas apropiată de Moscova şi, contrar multor altor ţări europene, nu a expulzat vreun diplomat rus ca urmare a otrăvirii în martie în Regatul Unit a unui fost agent secret rus şi a fiicei sale.