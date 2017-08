O moştenitoare foarte bogată îi face o donaţie fostului preşedinte brazilian Lula da Silva de 132.000 de euro

O moştenitoare braziliană de origine elveţiană, foarte bogată, îi va face o donaţie de 500.000 de reali (132.000 de euro) fostului preşedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), ale cărui bunuri sunt blocate de către justiţie, scrie ziarul Folha de Sao Paulo, relatează luni AFP.



Roberta Luchsinger (32 de ani), nepoată a unui bancher elveţian instalat în Brazilia, a prevăzut să pună suma respectivă la dispoziţia lui Lula da Silva în numerar, dar şi sub forma unor donaţii de obiecte de valoare. Printre obiecte figurează un ceas Rolex de 100.000 de reali (26.000 de euro) sau o rochie marca Dolce and Gabbana estimată la 30.000 de reali (8.000 de euro), precizează publicaţia.



Folha de Sao Paulo a prezentat-o vinerea trecută pe femeia din înalta societate braziliană ca pe ''o moştenitoare a familiei care a fondat Credit Suisse'', informaţie ce a fost însă dezminţită de către bancă într-un comunicat trimis agenţiei franceze de presă. ''Credit Suisse a fost fondată de către Alfred Escher în 1856 şi copiii săi nu au lăsat moştenitori. În plus, Credit Suisse nu a fost niciodată o întreprindere familială'', se mai spune în comunicat.



Lula da Silva (71 de ani), figură marcantă a stângii braziliene, are mai multe bunuri blocate în baza deciziei judecătorului Moro, care l-a condamnat luna trecută la nouă ani şi şase luni de închisoare pentru corupţie pasivă şi spălare de bani. Fostul preşedinte, care este în libertate în aşteptarea judecării în apel, neagă toate acuzaţiile în bloc şi spune că este victima unui complot ce vizează să-l împiedice să se prezinte la alegerile prezidenţiale din 2018.



''Blocându-i bunurile lui Lula da Silva, judecătorul Moro încearcă să-l neutralizeze politic, dar şi ca persoană. Vreau să fac această donaţie pentru ca el să aibă posibilitatea de a folosi aceşti bani conform cerinţelor sale'', a afirmat dna Luchsinger pentru Folha de Sao Paulo.



Membră a Partidului comunist brazilian (PCdoB), Roberta Luchsinger a dezvăluit pentru cotidian că ea crede, de asemenea, că se va lansa în politică, candidând pentru un post de deputată a statului Sao Paulo.AGERPRES