O poliţistă, ucisă cu sânge rece la New York; atacatorul a fost lichidat

Un bărbat a deschis focul asupra unei poliţiste la New York, în noaptea de marţi spre miercuri, trăgând în ea de la o distanţă foarte apropiată, în timp ce aceasta îşi făcea rondul în maşina sa, a anunţat poliţia, care l-a lichidat pe suspect, informează AFP.



Incidentul a avut loc cu puţin timp după miezul nopţii, într-un cartier în mod obişnuit foarte animat din Bronx, în timp ce se încheiau festivităţile prilejuite de Ziua Independenţei, 4 iulie.



Poliţista, Miosotis Familia, care avea 12 ani de experienţă în poliţie, se afla într-un vehicul de poliţie ce staţiona, împreună cu un coleg. Se pare că atacatorul s-a îndreptat direct spre ea şi a tras prin geam, potrivit raportului poliţiei.



Câteva case mai departe, poliţişti alertaţi l-au prins rapid pe bărbat, identificat ca Alexander Bonds, 34 de ani. 'El a scos un revolver, poliţiştii au tras asupra lui şi l-au ucis', se spune în raport.



Poliţista a decedat la spital. 'Miosotis Familia a fost asasinată într-un atac neprovocat', a notat pe Twitter şeful poliţiei new-yorkeze, James O'Neill.



Acel vehicul al poliţiei patrula în mod regulat în cartier începând cu luna martie, după un schimb de focuri între membrii unor bande, a precizat el.



Forţele de ordine nu au evocat niciun posibil mobil al acestei crime. Însă The New York Times a estimat că ea aminteşte de uciderea a doi poliţişti în Brooklyn, în decembrie 2014, de către un bărbat venit din Baltimore, care ulterior s-a sinucis. El a lăsat să se înţeleagă pe reţelele sociale că avea intenţia de a ucide poliţişti după ce Eric Garner, un american de culoare şi tată a şase copii, a fost ucis de poliţia new-yorkeză în iulie 2014. Decesul lui Garner a declanşat revolte în SUA.AGERPRES