O simplă cerere de prietenie pe Facebook a schimbat viaţa unei tinere

De-a lungul anilor, Penelope Thrower a crescut crezând că nu îşi va cunoaşte niciodată tatăl. Ea a fost crescută de bunicii ei, Vera şi John Williams, după ce mama ei s-a sinucis când aceasta era foarte mică. Timp de 20 de ani, a trăit cu ideea că mama ei a luat cu ea în mormânt identitatea tatălui ei şi că nu îl va cunoşte niciodată.

În urmă cu şapte ani, într-o zi de luni, o cerere de prietenie primită pe Facebook i-a schimbat viaţa radical tinerei mămici, în vârstă de 27 de ani acum. „Într-o zi, eram pe bancheta din spate a maşinii unei prietene, în drum spre serviciu, când el m-a adăugat pe Facebook, dintr-o dată”, spune Penelope. „Mi-a trimis un mesaj spunând că este tatăl meu. Eram şocată şi am început să plâng. Nu ştiam dacă eram fericită, furioasă sau ceva. Nu aveam nicio idee. M-a sunat, iar bunicii mei mi-au oferit tot suportul lor în orice decizie pe care voiam să o iau”.

Stând în braţe cu fiul ei de un an şi jumătate, Junior Meynell, în faţa camerei casei acesteia din Lazenby, ea descrie cum până la 20 ani a făcut pace cu ea însăşi şi a acceptat situaţia: „Mama mea s-a sinucis când aveam 22 de luni. Bunicii mei m-au crescut şi am crezut întotdeauna că nu voi şti niciodată cine a fost tatăl meu".

Tony Peacock, tatăl lui Penelope în vârstă de 57 de ani, explică faptul că circumstanţele morţii tragice ale mamei ei a dus la înstrăinarea acestuia, el crezând că prezenţa lui în viaţa fetei i-ar cauza şi mai multă suferinţă şi supărare. A adăugat: „Am vazut-o crescând în toţi aceşti ani, dar nu am vrut să fiu sursa vreunei probleme. Am păstrat poze cu ea. Prietenii mamei ei mi le-au dat. În cele din urmă, i-am trimis o cerere de prietenie şi am dat „like” unei fotografii de-ale ei. Apoi m-a întrebat dacă sunt într-adevăr tatăl ei. Aşa a început totul”, o citează The Mirror.

Câteva săptămâni mai târziu, Penelope a stabilit o întâlnire cu Tony unde trupa lui, Outrageous Wallaper, cânta în pub-ul Station, din oraşul britanic Redcar. Tânara dezvăluie faptul că avea foarte multe întrebări, dar tot ce voia era să îl cunoască. A stat aproximativ o jumătate de oră în faţa localului întrebându-se dacă este bine sau nu să îl întâlnească. „Am intrat şi am cunoscut cel mai bun, generos şi blând om pe care îl cunosc”, adaugă Penelope. „A fost cea mai bună decizie a vieţii mele”, spune ea.

A intrat în familia Peacock şi nu s-a simţit deloc stânjenită sau un străin. A aflat că mai are patru fraţi şi din ziua în care i-a cunoscut a ştiut şi a simţit că face parte din vieţile lor.