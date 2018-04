O tânără din China care a dispărut în copilărie şi-a revăzut familia... după 24 de ani

O tânără din China, dată dispărută la vârsta de trei ani, şi-a întâlnit din nou părinţii, după ce aceştia au căutat-o în van timp de 24 de ani, notează publicaţia Newsweek.



În ianuarie 1994, Wang Mingqing şi Liu Chengying şi-au pierdut fiica când vindeau fructe la un stand de pe marginea drumului în Chengdu, un oraş din sud-vestul Chinei. În timp ce părinţii erau ocupaţi cu clienţii, fetiţa acestora, Qifeng, s-a făcut nevăzută. "A durat doar cinci minute şi fiica mea a dispărut", a declarat Wang pentru West China Daily.



După ani de căutări în zadar, cei doi au dat naştere unui alt copil, însă nu au încetat să o caute pe Qifeng. Wang a devenit chiar şofer de taxi în 2015, în speranţa că, într-o zi, îşi va lua fata drept pasager, potrivit presei locale.



La începutul acestui an, Qifeng, în vârstă de 27 de ani, crescută sub numele de Kang Ying, a descoperit un apel postat pe reţelele de socializare şi i-a contactat pe cei care păreau a fi părinţii săi.



Kang a povestit că fost adoptată în copilărie şi crescută într-un oraş aflat la doar 20 de kilometri distanţă de locul în care locuiau părinţii săi biologici. Tânara are acum la rândul său doi copii şi locuieşte în Jilin, o provincie din nord-estul Chinei.



De-a lungul anilor, părinţii săi au distribuit mii de pliante şi au publicat nenumărate apeluri pe reţelele de socializare. Din această cauză, mai multe tinere s-au prezentat pretinzând că ar putea fi Qifeng, însă testele ADN au infirmat acest lucru.



Duminică, Kang a efectuat un test ADN care a confirmat în mod oficial că ea este fiica pe care Wang şi Liu o căutau, a raportat South China Morning Post.



Circumstanţele dispariţiei tinerei nu au fost încă dezvăluite.



Copiii dispăruţi sunt o problemă persistentă în China. Deşi nu există statistici oficiale care să indice o cifră reală, se estimează că în fiecare an zeci de mii de copii sunt răpiţi şi vânduţi pentru a fi adoptaţi.AGERPRES