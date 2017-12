Obama avertizează asupra riscului „utilizării iresponsabile a rețelelor sociale”

Fostul preşedinte american Barack Obama a avertizat asupra riscului 'utilizării iresponsabile a reţelelor sociale', într-o discuţie în care a fost intervievat de prinţul Harry pentru un program special al BBC Radio 4, difuzat miercuri, transmite AFP.



'Unul din pericolele internetului este că oamenii pot vedea realităţi total diferite. Ei pot fi înconjuraţi de informaţii care le întăresc prejudecăţile actuale', a afirmat Obama în interviu, unul din puţinele acordate după plecarea de la Casa Albă, în luna ianuarie.



'Problema care se pune este cum să exploatăm această tehnologie înr-un mod care să permită o pluralitate de voci, să permită o diversitate a punctelor de vedere, dar care să nu conducă la o balcanizare a societăţii şi să permită găsirea de puncte comune', a adăugat Obama, fără a-l numi în acest context pe succesorul său Donald Trump, foarte criticat pentru postările sale intempestive pe Twitter.



Cel de-al 44-lea preşedinte al Statelor Unite mai mărturiseşte că a părăsit Casa Albă cu un sentiment 'global' de 'serenitate', dar şi încercând 'nelinişte' faţă de viitorul ţării.



Întrebat de prinţul Harry ce s-a schimbat după plecarea de la Casa Albă, Barack Obama a răspuns: 'Mă trezesc mai târziu', cu 'spiritul liber'. 'Când mă trezesc, pot să iau propriile decizii, să hotărăsc cum vreau să-mi folosesc timpul', a explicat el.



Fostul preşedinte a recunoscut însă că este dificil să nu regrete anumite aspecte ale funcţiei, pe care o consideră 'fascinantă şi gratifiantă'. 'Echipa mea îmi lipseşte, chiar şi munca însăşi îmi lipseşte', a mărturisit el.



Interviul a fost realizat în luna septembrie la Toronto, cu ocazia Invictus Games, o competiţie sportivă deschisă răniţilor şi invalizilor de război, iniţiată de prinţul Harry.



'Nu am făcut multe interviuri, dar a fost amuzant' să-l intervievez pe Barack Obama, a explicat la rândul său prinţul Harry, care se va căsători pe 19 mai cu actriţa americană Meghan Markle.



Întrebat de BBC dacă Barack Obama, de care prinţul se simte apropiat, va fi invitat la nuntă, Harry a răspuns că 'nu ştie'. 'Nu am făcut încă lista invitaţilor, aşa că cine ştie cine va fi invitat sau nu? Nu aş vrea să stric surpriza', a spus el.



Conform tabloidului The Sun, perspectiva ca Barack Obama să asiste la căsătoria prinţului Harry îi nelinişteşte pe responsabilii guvernului britanic, temători că o astfel de invitaţie va fi considerată un afront de Donald Trump.

AGERPRES