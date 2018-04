Occidentul impotriva Rusiei: Cine se va opri primul?

Razboiul diplomatic cu Statele Unite si Marea Britanie este inca departe de momentul sau culminant, crede politologul rus Fiodor Lukianov. "Va urma alt raspuns al SUA. De altfel, au si avertizat ca actiunea Rusiei va fi privita nu ca riposta, ci drept o ridicare a stachetei. Inchiderea consulatului din Sankt-Petersburg in schimbul consulatului din Seattle a fost perceputa tot ca o escaladare", explica analistul.

In opinia expertului, Londra va raspunde, la randul ei, la decizia Kremlinului de a reduce numarul de diplomati: pe langa cei 23 deja expulzati, Moscova va mai trimite acasa alti 50, pentru ca misiunea diplomatica a Marii Britanii in Rusia este considerabil mai numeroasa decat cea rusa in Anglia.

In ceea ce priveste restul statelor europene care s-au solidarizat cu Londra, lucrurile nu vor mai evolua, crede Lukianov, grabindu-se, totodata, sa aminteasca faptul ca razboiul diplomatic este unul simbolic, motiv pentru care inevitabil vor fi luate si masuri de natura economica. Se va merge, probabil, pe o inasprire a sanctiunilor pana la nivelul celor care au functionat de curand impotriva Iranului.

Andrei Kortunov, directorul general al Consiliului pentru afaceri interntionale al Rusiei considera ca urmatoarele hotarari ale SUA in privinta Rusiei va avea, in primul rand, caracter politici, nu juridic. Va exista, dupa toate probabilitatile, o presiune tot mai mare asupra mijloacelor ruse de informare in masa care lucreaza pe teritoriul SUA si nu numai, dar, pe ansamblu, se vor reduce parghiile de actiune.

Moscova va putea, pe de alta parte, sa ceara americanilor sa-si reduca numarul diplomatilor acreditati in Rusia pana il va egala pe cel al rusilor care lucreaza in SUA. "Intrebarea este cine se va opri primul. Daca situatia va continua sa se degradeze, se va crea un precedent cu care nici Occidentul, nici Rusia nu s-au mai confruntat pana acum. Prin urmare, atat ambasadele, cat si Departamentul de stat al SUA vor trebui sa actioneze pe un teren absolut necunoscut", a concluzionat Kortunov.