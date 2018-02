Oligarhii rusi, obligati de britanici sa-si justifice averile!

Proprietarii de active in Marea Britanie, in special cei nascuti in Rusia, au fost atentionati ca Londra le va cere explicatii in legatura cu provenienta averilor lor. Avertismenul a fost formulat de viceministrul bratanic de interne, Ben Wallace, intr-un interviu pentru Times.

"Cand vom ajunge la voi, vom veni sa va cerem socoteala pentru activele achizitonate si vom crea o atmosfera, incat veti trai in conditii dintre cele mai grele", a subliniat Wallace, care raspunde de problemele de securitate.

"Dupa dezvaluirea detaliilor legate de afacerea 'Laundromat' (un proiect vizand scoaterea din Rusia, intre anii 2010 si 2014, a unor sume uriase de ordinul a 80 de miliarde de dolari, operatiuni care urmau sa fie realizate prin intermediul unor banci si companii multe cu sediul in Marea Britanie), am aflat ca existau legaturi cu statul rus. Guvernul nostru este la curent cu intentiile lor si nu vom permite ca lucrurile sa contiue", a adaugat oficialul britanic.

Declaratia vine in contextul in care, incepand din 31 ianuarie, justitia britanica poate solicita proprietarilor straini de active aflate pe teritoriul Regatului Unit informatii referitoare la averile lor (Unexplained Wealth Orders, UWO). Intrumentul, prevazut in noua lege privind Criminalitatea financiara, permite structurilor destat sa ia la intrebari persoanele care detin imobiliare si companii a caror valoare depaseste 50.000 de lire sterline.