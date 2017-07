Opoziţia suedeză cere demisia a trei miniştri, în scandalul legat de externalizarea serviciilor de IT ale Agenţiei de transporturi

Scandalul care ameninţă guvernul minoritar din Suedia s-a intensificat miercuri, după ce opoziţia de centru-dreapta a anunţat că va cere un vot de neîncredere împotriva a trei miniştri, în legătură cu externalizarea serviciilor de IT ale Agenţiei naţionale de transport care a permis unor angajaţi străini să aibă acces la date sensibile, relatează dpa şi Reuters.



"Câţiva miniştri şi-au neglijat atribuţiile. Acest lucru trebuie să aibă repercusiuni", a declarat presei Annie Loof, lidera Partidului de Centru, care face parte din Alianţa creată de opoziţia de centru-dreapta suedeză, alături de moderaţi, liberali şi creştin-democraţi.



Miniştrii vizaţi sunt cei ai infrastructurii, apărării şi internelor, respectiv Anna Johansson, Peter Hultqvist şi Anders Ygeman, care, potrivit lui Annie Loof, "nu au luat măsuri pentru a proteja siguranţa Suediei".



Scandalul a pornit de la externalizarea, în 2015, a serviciilor de IT ale Agenţiei naţionale de transport suedeze către gigantul IBM, care a folosit în cadrul acestui contract specialişti străini din mai multe ţări care au avut acces la informaţii confidenţiale, cum ar fi cele din permisele de conducere, inclusiv ale unor persoane aflate sub protecţie. France Presse a relatat luni, citând media suedeze, că în cadrul contractului de externalizare registrul permiselor de conducere a fost încredinţat unor tehnicieni fără acreditări de securitate din Republica Cehă şi România.



În ianuarie, directorul Agenţiei de transport a fost demis şi amendat pentru încălcarea normelor de protejare a datelor clasificate. Opoziţia a criticat guvernul pentru că nu i-a făcut cunoscută această breşă de securitate, deşi ministrul apărării şi cel de interne cunoşteau problema de la începutul anului trecut, iar ministrului infrastructurii i-a reproşat că nu a reuşit să gestioneze situaţia de la Agenţia transporturilor.



Premierul Stefan Lofven, care a susţinut că a fost pus la curent în ianuarie, a declarat luni că Suedia şi cetăţenii săi au fost expuşi la riscul unor potenţiale scurgeri de informaţii din cauza acestui contract şi că a fost lansată o anchetă, iar legislaţia privind accesul la date sensibile va fi înăsprită. Agenţia naţională a transporturilor a precizat tot luni că nu are indicii că astfel de date ar fi ajuns pe mâini greşite.



Parlamentul Suediei este momentan în vacanţă, dar opoziţia a indicat că va cere conducerii legislativului să-i convoace pe parlamentari pentru vot în interval de 10 zile. Dacă moţiunea opoziţiei obţine o majoritate de voturi - ceea ce este previzibil, în condiţiile în care Democraţii Suedezi, naţionalişti, au afirmat că o vor susţine -, cei trei miniştri vor fi nevoiţi să demisioneze.



Premierul şi cei trei miniştri nu au comentat deocamdată solicitarea opoziţiei, în timp ce IBM Suedia a subliniat că nu comentează niciodată în legătură cu relaţiile sale cu clienţi. AGERPRES