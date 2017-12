Ostatici răpiți în Mali: Franța va continua „să păstreze cea mai mare discreție”

Franţa a anunţat marţi că va continua "să păstreze cea mai mare discreţie asupra situaţiei Sophiei Petronin", ostatică franceză răpită în Mali în urmă cu exact un an şi a cărei familie cere informaţii cu privire la soarta ei, informează AFP.



"Din motive evidente de securitate, vom continua să păstrăm cea mai mare discreţie asupra situaţiei Sophiei Petronin", a declarat marţi Alexandre Giorgini, purtător de cuvânt-adjunct al Ministerului de Externe francez.



La şase luni după ultima dovadă că aceasta ar fi în viaţă, nepotul ostaticei de 72 de ani, răpită în Gao (nordul Mali) în 24 decembrie 2016 de bărbaţi înarmaţi, a explicat luni că "nu s-au înregistrat progrese majore nici în ceea ce priveşte localizarea, nici în ceea ce priveşte posibile contacte cu răpitorii", în pofida unui contact regulat cu guvernul.



"Nu se poate exclude că el (guvernul francez) lucrează, dar ceea ce aşteptăm acum sunt rezultatele", a spus Lionel Granouillac, adăugând că familia sa se simte "neajutorată".



Niciun grup nu a revendicat răpirea până când principala alianţă jihadistă din Sahel, afiliată Al-Qaida, a difuzat în iulie o înregistrare video în care erau arătaţi şase cetăţeni străini răpiţi în Mali şi Burkina Faso între 2011 şi 2017, printre care Sophie Petronin, ce conducea o asociaţie pentru ajutorarea orfanilor, precum şi românul Iulian Gherguţ.



Oficialul francez a amintit că deplasarea în Mali, la sfârşitul lui noiembrie, a fiului lui Sophie Petronin, Sebastien Chadaud-Petronin, a fost "organizată împreună cu centrul de criză" şi că acesta a fost primit de ministrul Jean-Yves Le Drian.



La începutul lui iulie, filiala Al Qaida din Mali a dat publicităţii o înregistrare video cu şase ostatici străini, între care australianul Arthur Kenneth Elliott, în vârstă de 82 de ani, franţuzoaica Sophie Pétronin şi românul Iulian Gherguţ, anunţase la acea dată SITE, un centru american specializat în monitorizarea site-urilor islamiste.



Înregistrarea video de 16 minute şi 50 de secunde, nedatată, a fost publicată prin aplicaţia de mesagerie Telegram de către "Grupul de sprijinire a islamului şi musulmanilor", o grupare jihadistă.



Ostaticii sunt prezentaţi separat în această înregistrare video de un bărbat care afirmă că nu au existat până în prezent negocieri pentru eliberarea lor. La sfârşitul înregistrării video, fără a formula vreo cerere, acest bărbat asigură familiile ostaticilor că "nicio negociere veritabilă nu a început" pentru eliberarea lor, afirmând totodată că discuţii sunt "în continuare în curs".



Nordul Mali căzuse în martie-aprilie 2012 sub controlul grupărilor jihadiste legate de Al Qaida. Jihadiştii au fost în mare parte alungaţi din această regiune printr-o intervenţie militară internaţională, lansată în ianuarie 2013 la iniţiativa Franţei. Dar zone întregi scapă de sub controlul forţelor maliene şi străine, vizate regulat de atacuri sângeroase, în pofida semnării în mai -iunie 2015 a unui acord de pace destinat să-i izoleze definitiv pe jihadişti.



Cetăţeanul român Iulian Gherguţ, răpit în aprilie 2015 în Burkina Faso, era agent de securitate la o mină de mangan la Tambao, în nordul Burkina Faso, în apropiere de frontiera cu Niger şi Mali.

