Palatul Westminster are nevoie urgenta de renovare!

Gandaci, mizerie, canalizare infundata, focare de incendii... Imensul Palat Westminster, sediul celor doua camere ale Parlamentului britanic, are nevoie urgenta de o vasta renovare, ale carei costuri sunt evaluate la mai multe miliarde de lire sterline. Subiectul va fi dezbatut miercuri de deputatii, care nu reusesc sa ajunga la un consens in aceasta privinta.

Fatade deteriorate, pereti scorojiti, frecvente pene de curent, imposibilitatea de a incalzi sau climatiza corect claidrea, infiltratii de apa in toatele inutilizabile: imobilul neo-gotic, dominat de Big Ben si care se intinde de-a lungul Tamisei sufera de multi ani de probleme majore. Dar autoritatile nu au reusit sa ajunga la o decizie, avand in vedere amploarea lucrarilor, dar si costul acestora, in conditiile in care austeritatea bugetara a devenit un fel de moda.

Instalatiile electrice ale acestui complex care numara peste 1.000 de incaperi, dar si sistemele de evacuare a apei nu au mai fost schimbate sau revoate de la reconstructia imobilului, la mijlocul anilor 1800 de catre arhitectul Charles Barry, dupa incendiul din 1834, care a distrus o parte a palatului. Or, un raport al unei comisii parlamentare avertiza, in septembrie 2016, in legatura cu pericolul real al unui "incendii de proportii".

De altfel, numai in primele 11 luni din 2017, au fost inregistrate 11 mici incendii in interiorul palatului, al carui sistem de incalzire cu aburi dateaza de dinainte de razboi, tuburile fierbinti trecand pe langa cabluri electrice prost izolate. Angajarea unor lucrari de reparatii si modernizare presupune inchiderea cladirii parlamentului, simbol al democratiei britanice, pentru mai multi ani, perspectiva respinsa categoric de unii deputati.

Exista doua variante: evacuarea totala a imobilului si lansarea lucrarilor necesare de reparatii si modernizare, ceea ce ar insemna un efort financiar de 3,9 miliarde de lire sterline (4,6 miliarde euro) si continuarea activatii parlamentului, cu renovari pe bucati, ceea ce ar costa 6 miliarde de lire sterline.

Pe langa cei 1.500 de parlamentari, deputati si Lorzi, Palatul Westminster numara aproximativ 3.000 de angajati: asistenti parlamentari, personal de intretinere, de securitate, etc.