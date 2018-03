Parisul studiază introducerea transportului public gratuit pentru a reduce poluarea

Primarul Parisului vrea să introducă transportul public gratuit pentru a reduce poluarea aerului însă se confruntă cu opoziţia şefului autorităţii regionale pentru transport care susţine că o astfel de idee îi va prejudicia pe contribuabili, informează Reuters.



Edilul Parisului, Anne Hidalgo, şi-a anunţat luni seară intenţia de a derula un studiu de fezabilitate cu privire la posibilitatea gratuităţii transportului public, adăugând că vrea să includă acest subiect pe agenda dezbaterilor înaintea alegerilor locale din 2020. Hidalgo a precizat că toate marile oraşe ale globului încearcă să pună la punct soluţii de mobilitate curate şi să îmbunătăţească calitatea aerului prin reducerea numărului de automobile de pe străzi, însă acest lucru presupune creşterea atractivităţii transportului public.



"Pentru a îmbunătăţi transportul public ar trebui nu doar să îl facem mai extins, mai regulat şi mai confortabil dar ar trebui şi să regândim sistemul de tarifare", a informat Anne Hidalgo într-un comunicat de presă.



În replică, preşedintele Autorităţii de transport din regiunea Ile-de-France, din jurul Parisului, Valerie Pecresse, a respins propunerea edilului apreciind că în cazul în care călătorii nu vor plăti pentru transportul în comun, costurile vor fi suportate de contribuabili.



"În prezent, prioritatea noastră este modernizarea transportului. Vânzările de bilete aduc trei miliarde de euro pe an...avem nevoie de aceşti bani", a spus Valerie Pecresse pentru postul Radio Classique. Pecresse, care ar putea fi contracandidatul lui Anne Hidalgo la alegerile municipale din 2020, a mai spus că ar fi incorect ca transportul public să fie gratuit pentru parizieni dar nu şi pentru cei care trăiesc în suburbiile capitalei Franţei.



Primarul Anne Hidalgo nu a precizat dacă propunerea ei ar viza gratuitatea transportului public doar pentru cei 2,2 milioane de rezidenţi ai Parisului sau pentru toţi cei aproximativ 12 milioane de locuitori care trăiesc în Paris şi regiunea Ile-de-France, din jurul Parisului.



Potrivit unui studiu din 2015 al Eurostat, Parisul este pe primele locuri în Europa când vin vorba de utilizarea transportului public, în condiţiile în care peste 60% din locuitorii Parisului utilizează metroul, autobuzele sau sistemul de trenuri. În acelaşi timp, puţin peste 25% din locuitorii Parisului susţin că utilizează automobilul personal pentru a se deplasa la locul de muncă.



Autoritatea de transport din regiunea Ile-de-France (IDFM) are un buget anual de 10 miliarde euro, din care mai puţin de o treime este asigurat de vânzările de bilete iar restul este asigurate de taxe, in principal o taxă de transport plătită de toate firmele care au mai mult de nouă angajaţi şi care asigură aproximativ 42% din veniturile IDFM.



În prezent, mai multe oraşe franceze mai mici oferă gratuitate pentru transportul cu autobuzul iar unele oraşe din Europa, în special capitala Estoniei, Tallinn, au transportul public gratuit. În plus, Guvernul german a anunţat şi el că analizează posibilitatea introducerii transportului public gratuit în oraşele care au o problemă cu calitatea aerului. În prima fază, măsura ar urma să fie testată în cinci oraşe printre care se numără Bonn şi Essen.

