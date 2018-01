Pe bune! Cand banalul este transformat in bizar!

Un designer din Grecia transforma cu premeditare obiecte dintre cele mai normale si obisnuite, de care ne folosim zilnic, in ceva absolut enervant, ceva care garanteaza un disconfort total.

Un ceainic absurd

Majoritatea lucrurilor folosite in viata de zi cu zi reprezinta, de regula, rezultatul a sute de ani de perfectionare si imbunatatire. Katerina Kamprani a refacut constructia catorva dintre cele aceste obiecte, transformandu-le in ceva de cosmar. E adevarat, arata bine, dar te scoate din sarite. Cum este, spre exemplu, acest ceainic, absolut imposibil de folosit daca nu vrei sa inunzi totul prin bucatarie.

Umbrela de piatra

"Mereu am fost astrasa de designul industrial modern si cu multi an in urma am hotarat sa urmez astfel de cursuri, dar nu mi-am dat lucrarea de diploma", povesteste Kamprani, stabilita la Atena. "Am aflat insa ce inseamna comoditatea lucrurilor bine facute, ceea ce m-a inspirat sa merg in directie opusa. Mi s-a parut haios sa prezinte obiecte dintr-un unghi inedit. Dar nu mi-am imaginat nici o clipa ce greu va fi", recunoaste artista.

Buna de aruncat la gunoi

Obiectele selectate de Kamprani pentru a "strica" buna dispozitie a privitorilor sunt dintre cele mai banale - de la furculite si lingurite, la chei bune de aruncat la gunoi. "Ce m-a indemnat sa fac asa ceva? Convingerea ca un designer industrial nu poate avea un succes intr-o tara a carei economie este la pamant", a explicat artista. "Dar tot raul spre bine, cum se spune. Munca la proiectul 'Incomod' mi-a permis sa-mi aprofundez cunostintele in domeniu, mi-a adus satisfactie si, mai nou, renume".

O potrivire nepotrivita!

Dintre desenele tridimensionale obtinute de designer cu ajutorul unui program special, sunt si cateva usi. Nu e usor sa intri: fie scarile nu se potrivesc cu pragul, fie se deschide doar o parte a usii. "Nu stiu de ce am desenat asa. M-am lasat purtata de inspiratie. Imi amintesc cum radeam in hohote cand mi-am imaginat o asemenea usa la mine acasa".

Pana la ultima inghititura

Creatiile artistei din Grecia au atras atentia multora. "De regula, evit obiectele complicate, care implica tehnologii. Nu toti se pricep sa le manuaiasca fara gres. Apoi analizez principalele functii ale obiectului selectat, fiecare etapa a interactiunii dintre obiect si utilizator pentru ca, treptat, sa le distrug pe toate. De regula, fac mai multe variante, oprindu-ma la cea care mi se pare cea mai imposibila", recunoaste Kamprani.

Sa nu le foloseasca nimeni!

"Cat dureaza realizarea unui desen sau obiect? De la cateva minute, la cateva luni. Cu cat un obiect este mai simplu, cu atat e mai dificil sa-l transformi in ceva incomod, de nerecunoscut. Lingurita, spre exemplu. Poate era mai simplu sa-i fac niste gauri. Dar asa ceva exista deja. In plus, aspectul unor obiecte s-a implantat atat de profund in mintea noastra, incat nu ni le putem inchipui altfel. Am mai multe variante de scaune, dar mi-au trebuit cateva luni pana am definitiva una singura".

Mai incomod de atat nu se poate

"Ma mandresc cu stropitoarea mea. Cred ca am reusit, prin ea, sa creez o imagine puternica, interpretabila in fel si chip. Si ma mai mandresc cu cestile de cununie, pentru ca mi-a fost greu sa inventez ceva altceva. Dar am reusit".