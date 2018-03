Percheziții a sediului central al companiei Cambridge Analytica. Zuckerberg, chemat să compară în fața unei comisii a parlamentului de la Londra

Autoritatea britanică responsabilă cu protecţia datelor personale a cerut marţi autorizaţie de percheziţie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzată că a obţinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai reţelei sociale Facebook, al cărei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat să compară în faţa unei comisii a parlamentului de la Londra, transmite AFP.



'Cerem un mandat pentru ca, în calitate de organism de reglementare, să putem cerceta serverele şi efectua o verificare a datelor', a explicat marţi la BBC Radio 4 Elizabeth Denham, şefa Oficiului Comisarului pentru Informaţii (ICO), autoritate independentă însărcinată cu reglementarea sectorului şi protejarea datelor personale.



ICO a precizat că a solicitat încă din 7 martie Cambridge Analytica acces la fişierele şi datele sale, fără însă a primi un răspuns.



O comisie parlamentară britanică i-a cerut marţi lui Mark Zuckerberg, să compară în faţa sa, apreciind că explicaţiile oficiale de până acum ale acestuia 'au subestimat constant riscul' ca datele personale ale utilizatorilor să fie achiziţionate fără consimţământul lor, şi că s-au dovedit 'înşelătoare'. Parlamentarii britanici aşteaptă un răspuns din partea lui Zuckerberg până luni.



Luni seară, Cambridge Analytica a 'negat cu fermitate' că a cules datele a 50 de milioane de utilizatori ai Facebook fără consimţământ lor, spre a fi utilizate în campania lui Donald Trump.



Responsabili ai CA mai sunt acuzaţi că au vrut să atragă în cursă oameni politici, încercând să-i corupă cu bani sau cu ajutorul unor prostituate.



Postul TV Channel 4 News a difuzat luni seară o anchetă în care directorul general al CA, Alexander Nix, apărea filmat cu camera ascunsă. Întrebat de un reporter care s-a dat drept intermediarul unui sri-lankez bogat, Alexander Nix sugerează tehnici de a pune în dificultate un rival politic.



Chestionat ulterior de cotidianul The Times, Alexander Nix a dezminţit că a încercat să atragă în cursă oameni politici.



El a apărat moralitatea firmei sale: 'Noi lucrăm doar pentru partidele politice tradiţionale în alegeri libere şi corecte, în democraţii libere şi echitabile şi suntem mândri de munca pe care o facem', a afirmat el.



Pe de altă parte, CA a afirmat, într-un comunicat, că reportajul a fost 'editat' pentru a 'deforma grosolan natura conversaţiilor şi modul în care compania îşi conduce afacerile'.



Luni, Downing Street a considerat ca 'foarte preocupante' primele acuzaţii la adresa Cambridge Analytica dezvăluite de publicaţiile New York Times şi The Observer.AGERPRES