Poliţia turcă a percheziţionat redacţia unui site de ştiri de opoziţie la Istanbul

Redactorul sef, Ali Ergin Demirhan

Poliţia turcă a percheziţionat joi redacţia unui site de ştiri de opoziţie, a anunţat grupul de presă, conform dpa.



Ştirea vine în contextul apariţiei unor informaţii privind arestarea unor susţinători ai unui candidat la prezidenţiale de opoziţie.



Portalul Sendika.org a precizat că niciun jurnalist nu era prezent în redacţie la momentului raidului. Site-ul a mai menţionat că acţiunea ar face parte dintr-o anchetă judiciară împotriva editorului său, Ali Ergin Demirhan.



Demirhan a fost reţinut pentru scurt timp în aprilie anul trecut sub acuzaţia că nu a recunoscut rezultatul unui referendum privind trecerea la un sistem prezidenţial executiv. El a fost apoi reţinut, separat, în luna mai a acestui an pentru un articol intitulat 'Putem opri dictatura', însă ulterior a fost eliberat, conform cotidianului laic Cumhuriyet.



Marea majoritatea a instituţiile media principale din Turcia sunt considerate a fi apropiate de preşedintele islamic conservator Recep Tayyip Erdogan. Jurnaliştii critici aleg să lucreze deseori pentru platforme online. Totuşi, multe astfel de site-uri sunt blocate în Turcia.



În acelaşi timp, cinci persoane au fost oficial arestate miercuri în provincia Izmir pentru că "au insultat un oficial", a relatat agenţia de presă Anadolu. Numărul persoanelor reţinute sub o astfel de acuzaţie a ajuns astfel în total la 12.



Şapte persoane au fost arestate anterior după ce l-ar fi "înjurat pe Erdogan" în urma unui marş la 21 iunie al lui Muharrem Ince, candidatul la preşedinţie al principalului partid de opoziţie, Partidul Republican al Poporului (CHP).



Erdogan a fost reales duminică, însă formaţiunea sa, Partidul Justiţie şi Dezvoltare (AKP), nu a obţinut majoritatea absolută în parlament. Recep Tayyip Erdogan poate însă conduce în alianţa cu Partidul Mişcarea Naţionalistă (MHP).



Mai multe instituţii media au fost închise şi zeci de jurnalişti au fost trimişi la închisoare după tentativa de lovitură de stat din iulie 2016.AGERPRES