Portia de Rossi îl acuză pe Steven Seagal de hărţuire sexuală

Actriţa Portia de Rossi s-a alăturat altor femei care au fost victime ale hărţuirii sexuale la Hollywood, relatând pe reţelele de socializare experienţa neplăcută pe care a avut-o cu actorul şi regizorul Steven Seagal, relatează joi EFE.



Potrivit dezvăluirilor pe Twitter ale actriţei născute în Australia, în 1973, ea a participat la o audiţie cu Seagal, în biroul acestuia, deşi nu a dat detalii privind data sau locaţia unde s-au petrecut faptele.



"Mi-a spus cât de importantă este chimia în afara ecranului, în timp ce îşi descheia pantalonii de piele", a povestit actriţa, care este soţia cunoscutei prezentatoare de televiziune Ellen Degeneres.



De Rossi a plecat în fugă din birou şi l-a sunat pe impresarul ei care s-a limitat să-i spună: "Ei bine, nu ştiam dacă era sau nu genul tău".



În urmă cu câteva zile Julianna Margulies, actriţa din serialul 'The Good Wife', a povestit într-un program radiofonic o experienţă similară cu Steven Seagal, în anii 90, în camera de hotelul unde era cazată la New York.



"Am scăpat teafără, nu ştiu cum. Am ţipat ca să pot pleca de acolo", a explicat Margulies.



După scandalul în jurul producătorului Harvey Weinstein, acuzat de zece de femei de agresiune sexuală, Hollywood-ul este cufundat într-o amplă polemică în urma dezvăluirilor constante privind noi cazuri de abuzuri sexuale.

AGERPRES