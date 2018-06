Premierii Dăncilă şi Ratas au inaugurat Consulatul onorific al Estoniei la Constanţa

CATALIN SCHIPOR 0748939584

Premierul Viorica Dăncilă şi omologul său din Estonia, Juri Ratas, au inaugurat duminică, la Universitatea Ovidius din Constanţa, un al doilea consulat onorific din ţara noastră, după cel existent la Bucureşti, noul consul onorific fiind prof. univ. dr. Alexandru Bobe.



Prim-ministrul Estoniei, Juri Ratas, a declarat că evenimentul reprezintă "un moment crucial" în întărirea relaţiilor în diverse domenii de activitate între România şi Estonia.



"Estonia are peste 200 de consulate în peste 87 de ţări, mă simt onorat că acum un nou consulat onorific este aici, în Constanţa. Estonia şi România au o relaţie foarte bună iar acesta este un moment crucial pentru a întări relaţia noastră. (...) Domnul Bobe este o persoană foarte recunoscută şi distinsă în societatea dumnealui şi de aceea suntem onoraţi ca dumnealui să fie consul onorific. Sunteţi un lector distins, un specialist arhicunoscut şi un vicerector al Universităţii Ovidius. Şi sunt sigur că, în poziţia dumneavoastră, vom avea legături cât mai strânse între România şi Estonia, mai ales în domeniile cercetare şi educaţie universitară. Şi sper ca acest schimb de experienţă între profesori şi studenţi, între Estonia şi România, să aducă numai beneficii", a spus Ratas în deschiderea manifestării.



Premierul Viorica Dăncilă şi-a exprimat convingerea că vor urma alţi paşi importanţi, astfel încât cooperarea între cele două state să fie din ce în ce mai strânsă.



"Aş putea spune că ultimele zile au fost deosebit de importante pentru intensificarea relaţiilor bilaterale şi relaţiilor economice între România şi Estonia. Am avut discuţii cu prim-ministrul Estoniei legate de intensificarea cooperării economice, am vorbit despre dorinţa României de a împărtăşi din experienţa şi expertiza în privinţa digitalizării, despre dorinţa României de a împărtăşi experienţa Estoniei în ceea ce priveşte preluarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, am semnat un memorandum între Ministerul Mediului de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi Agenţia de Investiţii estonă, am inaugurat primul zbor direct sezonier între Tallinn şi Constanţa şi iată că astăzi inaugurăm împreună Consulatul onorific al Republicii Estonia. Sunt paşi importanţi, care arată dorinţa noastră de cooperare şi am speranţa, am convingerea că aceşti paşi vor fi urmaţi de alţii, astfel încât cooperarea între cele două state să fie din ce în ce mai strânsă şi să se concretizeze în paşi importanţi în diferite sectoare de activitate în România şi Estonia", a afirmat Dăncilă.



După susţinerea celor două discursuri, a urmat depunerea jurământului de către Alexandru Bobe, premierul Estoniei înmânându-i acestuia însemnele emblemei consulare.



Premierul României, Viorica Dăncilă, a efectuat o vizită oficială în Estonia, fiind prima la acest nivel după 1991, când România a restabilit relaţiile diplomatice cu statul eston. Sâmbătă seară, Dăncilă şi omologul său din Estonia au inaugurat, la Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu, linia aeriană Tallinn-Constanţa. AGERPRES