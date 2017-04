Premierul britanic Theresa May a anunţat organizarea de alegeri anticipate la 8 iunie

Şefa executivului britanic, Theresa May, a anunţat marţi că a decis 'fără tragere de inimă' să convoace alegeri generale anticipate pentru data de 8 iunie şi a declarat că guvernul are planul potrivit pentru a negocia termenii ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, dar că are nevoie de unitate politică la Londra, informează Reuters şi EFE.



Într-un anunţ-surpriză făcut în faţa reşedinţei sale oficiale din Downing Street, May şi-a comunicat decizia de a nu mai aştepta până în 2020, an în care trebuia să aibă loc următorul ciclu electoral. 'Tocmai am prezidat reuniunea cabinetului unde am căzut de acord că guvernul ar trebui să convoace alegeri generale pentru data de 8 iunie', a spus şefa executivului de la Londra.



'Este în interesul naţional', a insistat May, citată de Xinhua. În opinia ei, singura cale de a garanta stabilitatea pentru anii ce vor urma este organizarea de alegeri anticipate, potrivit Reuters.



Ea şi-a avertizat totodată oponenţii politici că greşesc atunci când cred că Marea Britanie va schimba cursul Brexitului. Totodată, May a acuzat opoziţia că slăbeşte poziţia guvernului de la Londra în cadrul negocierilor cu UE.



AFP aminteşte că, pentru a valida organizarea scrutinului, Theresa May trebuie să obţină acordul Parlamentului cu o majoritate de două treimi.

AGERPRES