Premierul spaniol face apel la separatiştii catalani să renunţe la ''divizare'' şi ''radicalism''

Şeful guvernului spaniol Mariano Rajoy a făcut duminică apel la guvernul catalan, care vrea să organizeze un referendum privind independenţa Cataloniei, să renunţe la ''ruptură'', ''divizare'' şi ''radicalism'', apel ce ilustrează reapariţia tensiunilor între Madrid şi separatişti, relatează AFP.



După zece zile de la dublul atentat soldat cu 16 morţi şi peste 120 de răniţi în Catalonia (nord-est), Rajoy a afirmat, la o reuniune a formaţiunii sale politice, Partidul Popular (PP), în Galicia (nord-vest), că proiectul de referendum al guvernului catalan este ''ultimul lucru pe care şi-l doreşte majoritatea societăţii catalane în aceste momente''.



''Mi-ar plăcea, la fel ca imensa majoritate a spaniolilor, ca unii lideri politici să renunţe la planurile lor de ruptură, de divizare şi de radicalism'', a declarat Rajoy, făcând aluzie la guvernul catalan condus de către Carles Puigdemont.



Într-un interviu publicat vineri în The Financial Times, Puigdemont şi-a reafirmat dorinţa de a duce la bun sfârşit consultarea populară prevăzută pentru 1 octombrie, în pofida atentatelor comise de către o celulă teroristă la Barcelona şi Cambrils.



''Avem peste 6.000 de urne pregătite, nu văd cum statul l-ar putea opri'', a declarat Puigdemont în cotidanul britanic. ''Oamenii trebuie să aibă certitudinea că atunci când convocăm referendumul, acest referendum are loc în mod inevitabil'', a insistat duminică Puigdemont într-un alt interviu, de această dată în cotidianul catalan El Nacional.AGERPRES