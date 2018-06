Premierul ungar Viktor Orban anunţă schimbări majore în Constituţia ţării

Foto: MTI Viktor Orban Viktor Orban

Premierul ungar Viktor Orban a anunţat vineri la radioul public că guvernul Ungariei va iniţia o revizuire majoră a Constituţiei ţării în toamna acestui an, proces ce ar putea dura 12-18 luni, relatează agenţia Reuters.



Viktor Orban, un naţionalist de dreapta care a fost reales cu o majoritate covârşitoare de voturi la alegerile din aprilie anul acesta, nu a dat alte detalii despre amendamentele preconizate.



Potrivit lui Orban, discuţiile despre modificarea Constituţiei din 2011 vor începe în septembrie.



Partidul de la putere Fidesz, formaţiunea politică a lui Orban, deţine 133 din cele 199 de locuri în parlamentul Ungariei, ceea ce asigură majoritatea necesară de două treimi pentru modificarea oricărei legi.



''În toamnă vom lansa probabil o revizuire a Constituţiei, proces ce va dura un an, un an şi jumătate, în care vom analiza ce a funcţionat şi ce ar fi trebuit să funcţioneze, şi vom găsi eventuale deficienţe pe care trebuie să le remediem în noul text constituţional'', a declarat Orban.



După ce a ajuns la putere în 2010, Orban s-a folosit de mandatul său puternic în parlament pentru a rescrie Constituţia. Una dintre modificările criticate a fost restrângerea puterilor instanţei supreme în domeniile bugetar şi fiscal. AGERPRES