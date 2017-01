Presa britanică, amuzată după ce Casa Albă a confundat numele premierului May cu cel al unui model

O greşeală de tipar strecurată într-un document remis de Casa Albă jurnaliştilor face deliciul presei din Marea Britanie, transmite DPA. Echipa de comunicare a administraţiei Trump a scris greşit numele premierului Theresei May, omiţând litera "h". Astfel, din comunicat reiese că preşedintele Donald Trump se întâlneşte azi nu cu şefa executivului de la Londra, ci cu model Teresa May, cunoscută pentru apariţia sa în fotografii şi filme erotice.



"În cursul după-amiezii, preşedintele va lua parte la o întâlnire cu premierul Regatului Unit, Teresa May", se arată în documentul care a provocat amuzamentul reprezentanţilor mass-media. Greşeala apare, în total, de trei ori în cadrul informării de presă.



Publicaţia The Telegraph relatează că în programul remis presei de cei de la biroul vicepreşedintelui american Mike Pence numele premierului britanic este scris greşit doar o dată.



Extrem de amuzaţi de gafă, jurnaliştii de la The Independent fac trimitere şi la titlul unuia dintre filmele erotice în care a apărut Teresa May, titlu ce face referire la Casa Albă.



Nu este prima eroare de acest fel de când Trump a preluat preşedinţia SUA. O britanică pe nume Ivanka a avut parte de propriul moment de glorie online după ce preşedintele american i-a trimis din greşeală, pe Twitter, un mesaj destinat, de fapt, fiicei sale, Ivanka Trump. AGERPRES