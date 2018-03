Preşedintele Chinei, invitat în Coreea de Nord

刘卫兵

Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a acceptat invitaţia liderului de la Phenian, Kim Jong Un, de a efectua o vizită în Coreea de Nord, au anuntat agenţiile sud-coreeană Yohnap şi nord-coreeană KCNA.

Potrivit acesteia din urma, va fi o vizită oficială, "la momentul potrivit", iar invitaţia facuta în numele Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord şi a guvernului de la Phenian "a fost acceptată cu plăcere".

Kim a lansat invitaţia cu prilejul vizitei sale la Beijing, prima deplasare peste hotare de la preluarea puterii, în 2011, confirmată miercuri de China şi Coreea de Nord, după trei zile de speculatii si informatii pe surse în presa occidentală.

In opinia analistilor, vizita lui Kim la Beijing constituie, fara indoiala, o mare victorie diplomatica a Chinei care a preluat, astfel, initiativa in jocurile politice din Peninsula coreeana in contextul in care, in ultimul timp, s-a vorbit insistent despre un posibil summit Kim-Trump si progresele obtinute de SUA in regiune.

"Intotdeauna China a considerat Coreea de Nord un frate mai mic. Este o tara apropiata din punct de vedere ideologic de China. Si, in pofida tuturor restrictiilor, China a continuat pana in ultimul moment sa sustina Phenianul, livrandu-i produse petroliere, marfuri de larg consum, dar si cu alte masuri", au subliniat expertii de politica externa.