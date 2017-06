Preşedintele Iohannis îşi începe vizita în SUA

Preşedintele Klaus Iohannis, aflat în vizită în SUA, participă luni, la Washington, la Forumul Global al American Jewish Committee (AJC), prilej cu care i se va acorda cea mai înaltă distincţie a organizaţiei - "Light Unto the Nations".



"În contextul deplasării la Washington, şeful statului român va participa, în data de 5 iunie, în calitate de invitat de onoare, la Forumul Global al prestigioasei organizaţii American Jewish Committee (AJC), care are peste 110 ani de existenţă. Cu acest prilej, AJC îi va acorda preşedintelui Klaus Iohannis distincţia 'Light Unto the Nations', cea mai înaltă distincţie a organizaţiei, care se decernează unor şefi de stat sau de guvern în semn de recunoaştere pentru impactul internaţional important în domeniul păcii, securităţii, democraţiei, promovării valorilor umane", se arată într-un comunicat de presă al Administraţiei Prezidenţiale.



Marţi, preşedintele Iohannis va participa la o ceremonie de depunere a unei coroane de flori la Cimitirul Militar Arlington şi va avea o întrevedere cu directorul CIA, Mike Pompeo.



Pe 9 iunie, Iohannis va avea o întrevedere oficială cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump. AGERPRES