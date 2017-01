Prima casă a lui Donald Trump a fost scoasă la licitaţie pentru a doua oară în ultimele 3 luni

Prima locuinţă a preşedintelui ales american Donald Trump, o casă cu etaj mult mai modestă decât reşedinţele sale ulterioare, a fost scoasă la licitaţie pentru a doua oară în ultimele trei luni, conform Associated Press.



Proprietarul casei în care Trump şi-a petrecut copilăria analizează ofertele de preţ pe care le-a primit până acum. Marţi a fost ultima zi în care s-au putut depune oferte de cumpărare, iar proprietarul dispune de câteva zile în care analizează aceste oferte.



Casa a fost construită în 1940 în stilul Tudorilor, într-o zonă din Queens cu multe spaţii verzi. Ea a fost scoasă la licitaţie în cursul toamnei trecute şi din cauza numărului mare de oferte ce trebuiau analizate, casa a schimbat proprietarul în urmă cu doar o lună. Acesta este un investitor imobiliar, Michael Davis, care a plătit pentru casa copilăriei lui Trump aproape 1,4 milioane de dolari. Michael Davis a cumpărat însă casa în care candidatul republican la Casa Albă şi-a petrecut copilăria, iar acum doreşte să capitalizeze rapid de pe urma faptului că acest candidat a devenit preşedintele SUA.



"Ultima oară am scos la licitaţie casa în care a copilărit candidatul republican la prezidenţiale. Acum am scos la licitaţie casa preşedintelui-ales", a declarat coordonatorul licitaţiei.



Tatăl lui Donald Trump, dezvoltatorul imobiliar Fred Trump, a construit această casă din stuc şi cărămidă, cu cinci dormitoare şi cinci băi, în cartierul Jamaica Estates, un cartier pentru familiile din pătura de sus a clasei de mijloc americane, aflat la 15 kilometri de centrul Manhattanului.



Preşedintele ales a locuit în această casă până la vârsta de 4 ani, când familia sa s-a mutat într-o altă casă pe care tatăl său a construit-o în apropiere.



"Am avut o copilărie foarte frumoasă... Era un loc cu o căldură aparte", declara în luna septembrie Donald Trump, un mogul al afacerilor care a investit miliarde de dolari în imobiliare, cu ocazia participării la emisiunea "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", în luna septembrie. Donald Trump a lăsat chiar să se înţeleagă în emisiune că nu este exclus să cumpere casa chiar el.AGERPRES