Prima conferinţă ONU dedicată oceanelor începe luni la New York

Reprezentanţii a circa 85 de ţări se întâlnesc luni, la sediul ONU din New York, pentru a începe cinci zile de discuţii despre ameliorarea protecţiei oceanelor lumii, relatează DPA.



Preocupările lor pentru schimbarea climatică, creşterea nivelului mării şi decizia anunţată de preşedintele american Donald Trump de a retrage SUA din acordul de la Paris vor fi discutate în cadrul primei conferinţe ONU dedicate oceanelor.



Oceanele se confruntă cu probleme majore, precum deşeurile din plastic din Pacificul de Nord. Deşeurile au fost descrise ca un covor uriaş, dar Administraţia naţională a oceanelor şi a atmosferei (NOAA) din SUA susţine că mare parte din această poluare este invizibilă pentru ochiul liber.



Potrivit unui articol din 2014 din revista Plos One, aceste deşeuri reprezintă în proporţie de 92% microplastic - mici particule cu mărime de până la 1 mm. Se estimează că până la 5 miliarde de astfel de particule există în ocean.



Wu Hongbo, şeful conferinţei, a spus că, din cauza faptului că toate mările şi oceanele sunt conectate, este necesară o soluţie globală.



Deşeurile din plastic, care reprezintă o problemă atât pentru păsări, cât şi pentru peşti, sunt doar începutul. Potrivit datelor ONU, 30% din stocurile de peşte din lume sunt ameninţate de pescuitul excesiv. Habitatele din zonele de coastă sunt şi ele sub presiune. De exemplu, o cincime din recifele de corali din lume a fost pierdută, potrivit ONU.

Sursa: www.agerpres.ro