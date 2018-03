Primire entuziastă la Birmingham pentru prinţul Harry şi Meghan Markle

Prinţul Harry şi logodnica sa Meghan Markle au avut parte de o primire entuziastă din partea locuitorilor din Birmingham, unde au început o vizită, relatează joi Press Association.



Călătoria lui Harry şi a lui Meghan Markel în Midlands face parte din turul Marii Britanii pe care îl fac împreună.



Mulţimea s-a adunat cu câteva ore înainte de sosirea cuplului princiar, în pofida ploii, sub o mare de umbrele. Însă cu câteva minute înainte de sosirea celor doi a răsărit soarele.



Stephen McNally, de 61 de ani, din Stourbridge, spune că a venit cu un grup de prieteni, mulţi dintre ei având în mâini buchete de flori pentru Meghan Markle.



"Cred că i s-a permis să facă ce vrea. Este suficient de matur şi nimeni nu poate să-i spună ce să facă, nu la vârsta asta, şi sper că vor fi fericiţi", a spus el.



"Va fi diferit pentru ea dar cred că au învăţat din trecut şi de aceea Meghan face aceste vizite şi merge prin ţară înainte de a se căsători. Cred că este un lucru foarte drăguţ, în loc să ţină totul secret cum obişnuiau să facă", a adăugat britanicul în vârstă de 61 de ani.



"Sper să mergem la Windsor pentru nuntă, pe străzi sau în castel", a mai afirmat el.



Cuplul a fost întâmpinat de John Crabtree, lord locotenent al comitatului West Midlands. Harry şi Meghan au mers apoi prin mulţime, strângând mâini şi salutând circa 300 de persoane, printre care şi copii, care au aşteptat cu răbdare să-i vadă.



"O Doamne, a meritat să aştept! Mi-am ratat cursul", a declarat studenta Charlotte Highsmith, după ce s-a întâlnit cu Meghan Markle.



Tânăra de 20 de ani, care studiază criminologie şi ordine publică la Birmingham City University, a adăugat: "Meghan ne-a mulţumit că am aşteptat-o în ploaie, dar nu a fost o problemă".



Două surori mai în vârstă, Irene Gould, de 82 de ani, şi June Dickinson, de 78 de ani, au fost şi ele încântate după ce au făcut cunoştinţă cu Harry şi logodnica lui.



"Am fost atât de încântate să-i întâlnim şi de cât de frumoasă este Meghan. I-am mulţumit lui Harry pentru că a venit să ne vadă şi i-am urat toate cele bune pentru nuntă", a spus Irene Gould.

AGERPRES