Primul imparat al Chinei, obsedat de "elixirul vietii vesnice"

Qin Shihung-di, primul imparat al Chinei, chiar si-a dorit sa devina nemuritor, obligandu-si toti supusii sa cauta "reteta elixirului vietii vesnice", scrie publicatia Live Science.

"Emiterea unui astfel de ordin si faptul ca oamenii s-au straduit cu adevarat sa il duca la indeplinire arata ca imparatul Qin Shihung-di crease un sistem al puterii - executiva si legislativa - extrem de eficient, care permitea realizarea dorintelor sefului suprem la nivelul intregii tari, in conditiile in care nu existau structuri de comunicare sau transport", a explicat Zhang Chunlong, coordonatorul lucrarilor arheologice.

Prin traditie, fondatorul civilizatiei chineze este considerat "imparatul galben", Huang Di, care a domnit în perioada 2697 - 2597 inaintea erei noastre. Potrivit legendelor, Huang Di ar fi avut puteri magice, ar fi avut o viata neobisnuit de lunga si s-ar fi bucurat de o sanatate de invidiat.

Succesorul sau spiritual, Qin Shihung-di, s-a considerat primul imparat adevarat al Chinei unite, dupa ce, in anul 221 inaintea erei noastre a reusit sa adune intr-un singur imperiu, cu un pachet comun de legi si o putere organizata pe verticala, sapte provinciii care se razboiau intre ele. De-a lungul anilor, el a capatat reputatia de conducator dur dar corect, care a adus liniste si ordine in China.

Din cauza uriaselor proiecte angajate, precum constructia Marelui Zid sau a impunatorului mauzoleu din orasul Xianyang, dar si a numeroaselor tentative de asasinat, personalitatea lui lui Qin Shinhung-di a generat aparitia a numeroase legende. Interesant este ca insusi imparatul credea in aceste povesti lansate despre el.

Ca este asa o demonstreaza recenta descoperire a arheologilor chinezi: mii de artefacte din acea perioada si o colectie enorma de placute de bambus cu tot felul de date despre viata imperiului. Printre ele si ordinul prin care toti chinezii erau obligati sa caute "elixirul nemuririi" sau sa stranga informatii pe aceasta tema, prezentandu-le imediat oficialilor din capitala.

Printre documentele gasite se numara si o scrisoare a unui guvernator care, dupa ce isi exprima profundul sau regret ca supusii lui nu au reusit, deocamdata, sa gaseasca reteta minute, i-a propus imparatului sa incerce o planta rara care crestea pe acele locuri.

Poate tocmai aceasta obsesia l-a aruncat pe imparat in bratele mortii, el decedand la varsta de 39 de ani, otravit cu mercur, substanta care intra in componenta unei potiuni de culoare rosie, pe care Qin Shinhung-di a folosit-o in mod regulat in ultimii ani de viata.