Prinţesa Charlotte, într-o nouă fotografie înainte de a împlini 2 ani. Imaginea a fost făcută chiar de Ducesa de Cambridge

Foto: Twitter / @KensingtonRoyal

Îmbrăcată într-un cardigan galben, o nouă fotografie a prinţesei Charlotte, care va împlini marţi 2 ani, o înfăţişează în grădina reşedinţei pe care familia sa o deţine în Norfolk.

Fotografia a fost publicată luni de Casa Regală a Marii Britanii, iar părinţii lui Charlotte spun că sunt foarte fericiţi să împărtăşească imaginea cu lumea întreagă, scrie The Mirror.

Cuplul a respectat obiceiul început acum un an, când Charlotte a împlinit un an, iar părinţii au făcut publice primele fotografii.

Intimitatea prinţesei a păzită foarte bine de către cuplul regal, încă de la naştere. În plus, în ultimul an Charlotte a fost văzută în public de câteva ori, la evenimente mai importante.

"Their Royal Highnesses would like to thank everyone for all of the lovely messages they have received, and hope that everyone enjoys this photograph of Princess Charlotte as much as they do."