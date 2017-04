Prințul Harry s-a luptat timp de 20 de ani cu depresia, după moartea mamei sale

Prințul Harry a povestit într-un interviu acordat The Daily Telegraph, că a traversat o perioadă de ”haos total” după ce Lady Diana a murit și a durat ani buni până când a apelat la ajutorul psihologilor pentru a depăși dispariția mamei sale.

La 32 de ani, Harry a explicat că mulți ani a practicat ”politica struțului” după ce mama sa a murit. A refuzat să se gândească la mama sa însă acest lucru nu făccea decât să îi adâncească tristețea.

Cel care l-a susținut și ajutat enorm a fost fratele său William. Acesta l-a sfătuit să ceară ajutorul unui specialist. ”Timp de 20 de ani nu m-am gândit la mama iar după asta am plonjat într-un haos total”, a povestit Harry, ”Nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine. Nu înțeleg cu noi (cei din familia regală), rămânem sănătoși. Nu am niciun secret însă cu siguranță am fost aproape de depresie în mai multe rânduri.”

Prințul, care a fost în armata britanică timp de 10 ani, a avut probleme când avea 20 de ani. Harry a spus că practicarea boxului l-a salvat. ”Eram pe punctul de a lovi pe cineva”, s-a confesat acesta.