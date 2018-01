Probleme in NATO legate de Rusia

Alianta Nord-Atantica depune eforturi pentru a tine Rusia la distanta, pentru intimidarea ei, dar, in acelasi timp, se confrunta cu serioase probleme, inclusiv de natura logistica, scrie cotidianul Financial Times.

Potrivit publicatiei, anumite cercuri din interiorul NATO se adapteaza prea lent la schimbarile contextului international din domeniul securitatii. Dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, organizatia si-a revizuit politica de intarire a prezentei sale in Europa, angajandu-se, totodata, alaturi de UE la o adevarata restructurare interna, menita sa simplifice procedurile militare specifice.

In opinia FT, reformele militare din Europa constituie "un nou test de reorganizare a potentialului NATO", la 70 de ani de la formarea blocului. "Alianta incearca sa-si demonstreze capacitatea de apararea a granitei sale, stabilita dupa incheierea razboiului rece si care se intinde de la Cercul polar de nord pana in partea nordica a Siriei", noteaza Financial Times.

NATO a creat un asa numit sistem de intimidare a unui potential inamic prin extinderea prezentei sale la sol, pe mare si in aer in tarile membre situate in estul Aliantei. Prima linie de aparare a NATO numara 4.500 de militari, dislocati in Polonia si in cele trei state baltice.

Cu toate acestea, pentru a-si desfasura fortele in orice punct de pe teritoriul UE, fortele NATO au nevoie de "cateva zile", in conditiile in care, potrivit unei estimari a institutului american RAND, in caz de conflict, prea putin probabil, rusii pot ajunge la Talin in doar 80 de ore. FT noteaza, de asemenea, ca in 2018 gruparea fortelor NATO va fi comandata de Italia, a carei capitala, Roma, se afla la peste 2.000 de kilometri de Talin.

Potrivit FT, problemele logistice sunt chiar mai importante decat distantele uriase din interiorul Aliantei. De ce? Pentru ca multe poduri, tuneluri, autostrazi si magistrale feroviare, dar si porturile din vestul Europei, nu pot deservi un numar parea mare de tehnica de lupta americana, inclusiv tancurile Abrams.