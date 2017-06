Producţia de ulei de măsline a Italiei va atinge cel mai scăzut nivel din ultimele decenii

Potrivit ultimelor estimări ale Consiliului Internaţional al uleiului de măsline (IOOC), în sezonul 2016-2017 producţia de ulei de măsline a Italiei va scădea cu 61% până la 185.000 de tone, ceea ce va obliga ţară să recurgă la importuri din ale ţări precum Spania pentru a-şi alimenta industria, informează EFE.



O serie de surse din IOOC au spus că este vorba de una din cele mai scăzute producţii din ultimele decenii, faţă de o producţie medie de 300.000 -400.000 de tone. În mod normal, Italia alocă 600.000 de tone de ulei de măsline pentru piaţa internă şi alte 400.000 de tone pentru piaţa externă şi de acea are nevoie să recurgă la importuri pentru a acoperi cererea.



Preşedintele Asociaţiei procesatorilor de ulei de măsline din Italia (Assitol), Mario Rocchi a explicat că pentru a acoperi deficitul, Italia va fi nevoită să importe materie primă din întregul bazin Mediteranei, în special din Spania, dar şi din Grecia, Portugalia şi Tunisia.



"Speram că 2014, 'annus horribilis' pentru producţia noastră de ulei de măsline cu 200.000 de tone, a fost cel mai dezastruos an pentru producătorii noştrii. Din păcate şi 2016 a fost un an negativ" a spus Rocchi.



Potrivit statisticilor oficiale, în 2014 Italia a cumpărat numai din Spania o cantitate de 550.000 de tone de ulei de măsline. Pentru acest an, datele provizorii arată că în primele trei luni importurile au ajuns a aproximativ o jumătate de milion de tone.



Problema este că producţia scăzută a Italiei nu este un caz izolat. Se estimează că la nivel mondial, în acest sezon producţia de ulei de măsline va fi mai mică cu 20%, în special din cauza scăderilor preconizate pentru ţările din sudul Europei. Cu toate acestea, scăderea va fi una mai mică, de doar 8%, în cazul Spaniei, de unde va veni jumătate din producţia mondială (1,28 milioane tone) potrivit IOOC.



În timp ce industria continuă să evalueze pagubele, preţurile au crescut constant în ultimele luni. La finele lunii mai producătorii italieni erau plătiţi, în medie, cu 5,9 euro pentru fiecare kilogram de ulei de măsline extra virgin, cu 66% mai mult decât anul trecut. În Spania, preţurile au crescut cu 36^ până la 4 euro pe kilogram, potrivit IOOC. AGERPRES