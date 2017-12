Profetiile lui Nostradamus pentru 2018! O sa fie cumplit!

Pe masura ce anul 2018 se apropie de sfarsit, unii se intreaba in legatura cu profetiile celebrului francez Michel de Nostradam. Iar marele invatat ne anunta, in lucrarile lui, ca in anul care vine va izbucni un nou razboi mondial, Israelul va disparea, iar natura va continua sa faca ravagii pretutindeni in lume.

Conform catrenelor lui Nostradamus, in 2018, unele tari europene se vor confrunta cu inundatii de o amploare impresionanta. Cel mai mult vor avea de suferit, printre altele, Ungaria, Italia si Cehia, dar si Marea Britanie.

Pe de alta parte, multe state de pe continentul asiatic or trebui sa faca fata unor perioade neasteptate de canicula.

Din pacate, necazurile nu se vor opri aici. Pentru ca, potrivit profetiilor marelui invatat, 2018 va fi marcat de numeroase conflicte militare, inclusiv cu utilizarea armei chimice impotriva populatiei civile din Irak sau Siria, dar si cu aparitia unor nou focat de razboi in Orientul Mijlociu.

Continentul american se va confrunta, la randul sau, cu probleme economice. Acest lucru il va determina pe presedintele SUA sa renunte la unele dintre planurile si intentiile sale. Mai mult, el va fi constrans sa "caute ajutor in Est", adica sa se incline in fata Europei.

Nostradamus a mai prezis ca elita mondiala va incepe sa foloseasca arma climatica. Europa va fi invaluita de o racire accentuata a vremii.