Proteste la Istanbul în pofida interdicției impuse de Erdogan

Poliţia turcă a folosit luni gaze lacrimogene pentru a dispersa un grup de circa 200 de persoane care doreau să manifesteze în piaţa Taksim din Istanbul, cu ocazia Zilei internaţionale a muncii, în pofida interdicţiei dictate de autorităţi, transmite AFP.



Turcia marchează luni Ziua internaţională a muncii într-un context tensionat, la două săptămâni după ce un referendum contestat a consfinţit extinderea prerogativelor executive ale preşedintelui Recep Tayyip Erdogan.



În urmă cu o săptămână, Ministerul de Interne turc a decis să interzică sindicatelor să organizeze manifestaţii în data de 1 Mai în piaţa Taksim, loc simbolic ce a găzduit diferite demonstraţii de protest de-a lungul anilor. Măsura luată de ministrul de interne turc Suleyman Soylu a urmat unei interdicţii dictate de guvernul de la Ankara în fiecare an începând din 2013.



La câteva săptămâni după interdicţia de acum patru ani, Turcia a fost cuprinsă de proteste antiguvernamentale care au pornit din piaţa Taksim şi din parcul Gezi, situat în apropiere.



De atunci, în fiecare an de 1 Mai au avut loc ciocniri între protestatari şi forţele de poliţie, deşi autorităţile au reuşit să zădărnicească planurile de organizare a unor evenimente în Istanbul închizând accesul către cea mai mare parte a zonei centrale a Istanbulului.



Piaţa Taksim are o lungă istorie legată de mişcarea sindicală din Turcia. În 1977, cel puţin 34 de persoane au fost ucise în acest loc de către autori neidentificaţi. În 2011, guvernul turc a redeschis oficial piaţa pentru mitingurile organizate cu ocazia Zilei internaţionale a muncii, după numai doi ani luând decizia de a interzice aceste manifestaţii. AGERPRES