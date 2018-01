Raport WEF: Va fi sfarsitul medicinei moderne!

In raportul Global Risks Report 2018, expertii Forumului economic mondial (WEF) au indicat rezistenta la preparatele antimicrobiene drept unul dintre pericolele majore care ameninta starea de sanatate a omenirii.

"Continuam sa ne confruntam cu doua tendinte, care ascund in ele o potentiala catastrofa: nu apar noi categorii de medicamente, iar rezistenta la preparatele existente creste ametitor si neiertator. Miza este deosebit de mare - daca gradul de rezistenta va depasi puterea de actiune a antibioticelor, acest lucru va insemna sfarsitul medicinii moderne", sustin expertii in raportul lor.

Ingrijorarea specialistilor este determinata, in egala masura, de influenta rezistentei antimicrobiene la economia globala. Un stiudiu publicat de WEF in martie 2017 arata ca aceasta rezistenta va incetini cresterea PIB-ului mondial cu 1,1 pana la 3,8% pana in anul 2050. Adica, in intervalul dat, economia lumii va pierde 100.000 de miliarde de dolari, la un indice al mortalitatii de 10 milioane de oameni pe ani.

Merita amintit ca, in 2017, oamenii de stiinta au constatat ca bacteriile rezistente la colistin, un antibiotic al ultimei sperante, cum l-au catalogat specialistii, s-a raspandit in intreaga lume in decurs de numai 18 ani de la identificarea primului caz de rezistenta.