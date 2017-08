Rapperul Kidd Creole arestat pentru crimă

Unul dintre membrii fondatori ai grupului de hip hop din 1980 Grandmaster Flash and The Furious Five a fost arestat după ce a înjunghiat moral un om al străzii, în New York, după cum relatează Time. Nathaniel Glover, în vârstă de 57 de ani, cunoscut şi sub pseudonimul The Kidd Creole, a fost arestat miercuri seară, fiind suspectat de crimă.

Atacul lui Nathaniel Glover asupra omului străzii a avut loc în Manhattan, la puţin timp după miezul nopţii, luni. Poliţia a afirmat că victima de 55 de ani a fost găsită cu multiple lovituri de cuţit în piept. Încă nu se ştie ce a declanşat incidentul.

Trupa Grandmaster Flash and The Furious Five este cunoscut pentru cântecul “The Message”, lansat în 1982.