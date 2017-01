Reacţia lui Băsescu după retragerea cetăţeniei

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, marţi, pentru Agerpres, că a aflat din presă despre faptul că i s-a retras cetăţenia moldovenească, susţinând că această hotărâre arată că preşedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, îi este teamă de el.



"Am aflat din presă, nu m-a informat nimeni. (...) Ce părere să am alta decât că un preşedinte promoscovit retrage cetăţenia unui cetăţean al Republicii Moldova doar pentru că nu gândeşte ca el. Or, eu nu o să pot gândi ca un bolşevic niciodată", a afirmat Băsescu.



El a susţinut că va analiza posibilitatea de a ataca în instanţă această decizie.



"O să văd ce se poate face din punctul acesta de vedere, dar conform Constituţiei, preşedintele Republicii Moldova are drepturi foarte largi, din acest punct de vedere, nu ştiu dacă se poate face ceva în instanţă. Cert este că lui Dodon îi este teamă, asta arată decizia lui, îi este teamă de Băsescu", a adăugat fostul şef de stat.



Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a semnat marţi decretul pentru retragerea cetăţeniei acordate lui Traian Băsescu, dar nu şi soţiei sale, Maria Băsescu