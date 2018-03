Reacția UE la decizia lui Trump de a majora semnificativ taxele de import pentru oțel și aluminiu

Uniunea Europeană (UE) va lua în considerare propriile sale tarife "de protecţie" la importurile de oţel şi aluminiu, ca răspuns la decizia preşedintele Donald Trump de a impune săptămâna viitoare taxe de 25% la importurile de oţel şi de 10% la aluminiul importat din întreaga lume, a afirmat comisarul european pentru Comerţ, Cecilia Malmstrom, într-un interviu acordat publicaţiei britanice Financial Times (FT).



Oficialii de la Bruxelles aşteaptă anunţul oficial privind tarifele impuse de SUA înainte de a lua o decizie, a precizat Cecilia Malmstrom, adăugând că UE nu are altă opţiune decât să răspundă, aşa cum au avertizat şi alte state afectate, cum ar fi Brazilia şi Canada.



Pieţele bursiere globale au reacţionat vineri, acţiunile din Asia şi Europa deschizând în scădere, investitorii vânzând masiv titluri ale producătorilor şi exportatorilor de aluminiu şi oţel.



Cecilia Malmstrom susţine că decizia administraţiei Trump de a folosi reglementările legate de securitatea naţională pentru a impune tarife reprezintă un motiv serios de îngrijorare.



Decizia riscă să submineze Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) ş va provoca alte state să răspundă cu măsuri similare, a avertizat comisarul european pentru comerţ.



Aceasta a adăugat că UE discută deja cu alte ţări pentru a reclama la OMC impunerea tarifelor de import de către SUA, iar forul comunitar este pregătit să adopte imediat măsuri, ţinând cont că un proces la OMC poate dura ani de zile.



Oficialii europeni sunt îngrijoraţi că tarifele impuse de SUA ar putea devia spre UE oţelul care urma să fie exportat în State, ceea ce ar afecta industria europeană a oţelului. De aceea, UE va lansa probabil o investigaţie "de protecţie" privind importurile, ceea ce ar putea determina forul comunitar să impună propriile sale tarife la importurile de oţel şi aluminiu, a declarat Cecilia Malmstrom.



Aceasta a apreciat că decizia SUA reprezintă o ameninţare la adresa relaţiilor comerciale transatlantice şi va submina eforturile globale de a rezolva problema supraproducţiei din China de oţel şi alte metale, care a dus în ultimii ani la scăderea preţurilor.



În decembrie, UE, Japonia şi SUA au anunţat că vor lucra împreună pentru a combate problema supracapacităţii şi încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Acum, există dubii privind funcţionarea alianţei, a declarat comisarul european pentru comerţ.



Marţi, miniştrii Comerţului din UE au anunţat că vor răspunde cu măsuri de contracarare, dacă Statele Unite introduc tarife de import la oţel şi aluminiu.



Introducerea unor astfel de tarife, o idee lansată de preşedintele Donald Trump, este incompatibilă cu reglementările Organizaţiei Mondială a Comerţului (OMC) şi nu se justifică pe motive legate de siguranţa statului, a afirmat adjunctul ministrului german al Economiei, Matthias Machnig.



Cecilia Malmstrom a anunţat că pregăteşte, alături de echipa ei, măsurile care ar urma să fie anunţate săptămâna viitoare de Comisia Europeană, ca răspuns la decizia SUA



Chad Bown, fost consilier comercial al preşedintelui Barack Obama, a declarat că tarifele anunţate de Donald Trump se vor aplica la importurile de anul trecut ale unor produse de oţel şi aluminiu în valoare de peste 50 de miliarde de dolari, sau aproximativ 2% din importurile SUA.



Decizia va spori probabil tensiunile cu China, într-un moment în care un important consilier economic chinez, Lui He, este la Washington pentru discuţii pe teme legate de comerţ.



Deşi SUA importă din China doar 2% din oţel, producţia masivă de oţel din statul asiatic a dus la scăderea preţurilor.



La rândul său, China a indicat că ar putea răspunde măsurilor SUA privind oţelul introducând tarife la importurile de produse agricole din State. De exemplu, Statele Unite sunt cel mai mare furnizor de boabe de soia.



În prezent, China este cel mai mare producător de aluminiu şi oţel din lume. AGERPRES