Reacţii în lume după atacurile de la Londra

Într-o primă reacţie la atacurile de sâmbătă seara de la Londra, premierul britanic Theresa May a declarat că "teribilul eveniment de la Londra este tratat ca un posibil act terorist", relatează France Presse.



Primarul Londrei, Sadiq Khan, a afirmat că atentatul "este un atac deliberat şi laş împotriva unor londonezi inocenţi şi a vizitatorilor oraşului nostru, care profitau de o sâmbătă seară. Nu există nicio justificare posibilă pentru astfel de acţiuni barbare".



Jeremy Corbin, liderul Partidului Laburist, a calificat atacurile drept "evenimente brutale şi şocante".



Nicola Sturgeon, primul ministru scoţian, a declarat că a aflat cu tristeţe despre "ştirile îngrozitoare de la Londra".



Pe plan internaţional, premierul canadian Justin Trudeau, a calificat drept "teribil" atacul de sâmbătă de la Londra, canadienii fiind "uniţi în sprijinul lor " faţă de londonezi. "Canadienii sunt uniţi pentru a-şi exprima afecţiunea şi sprijinul lor prietenilor noştri de la Londra" după atentat, a declarat Trudeau, în cursul unei întâlniri cu ziariştii acreditaţi la parlament la Ottawa.



"Teribile ştiri de la Londra. Supraveghem situaţia îndeaproape", scrisese el puţin mai devreme pe contul său Twitter, precizând că toţi canadienii afectaţi de atacurile de la Londra care au nevoie de ajutor pot apel la un număr de urgenţă.



"Gânduri pentru victimele atacurilor de la #Londra împotriva valorilor noastre democratice. Împreună ne redublăm eforturile pentru a combate şi a preveni terorismul", a scris pe Twitter la rândul său premierul Quebec-ului, Philippe Couillard.



Donald Trump, preşedintele SUA: "Orice pot face SUA pentru a acorda ajutor Londrei şi Regatului Unit, noi suntem pregătiţi - SUNTEM ALĂTURI DE VOI. FIE CA DUMNEZEU SĂ VĂ BINECUVÂNTEZE!". În afară de acest mesaj pe Twitter, Trump i-a telefon premierului Theresa May şi a asigurat-o de "sprijinul total" al SUA după acest "brutal atentat terorist".



Departamentul de Stat american: "Atacuri laşe împotriva unor civili inocenţi. Toţi americanii sunt solidari cu poporul Regatului Unit".



Primarul New York-ului, Bill de Blasio, a declarat că "New York-ul este alături de londonezi". "Rugăciunile noastre se îndreaptă spre victime, spre familiile lor, spre curajoşii membri ai serviciilor de securitate".



Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York: "Acţiuni laşe şi fără sens îndreptate împotriva a tot ce credem noi".



Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat:" În faţa acestei noi tragedii, Franţa este mai mult ca niciodată alături de Regatul Unit. Gândurile mele se îndreaptă spre victime şi spre rudele lor".



Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus: "Urmăresc cu oroare ultimele evenimente din Londra. Gândurile şi rugăciunile mele sunt alături de victime şi familiile lor".



Cântăreaţa Ariana Grande a reacţionat şi ea:"Mă rog pentru Londra". În finalul unui concert al Arianei Grande fusese comis în 22 mai un atentat sinucigaş jihadist, soldat cu 22 de morţi şi peste 100 de răniţi, la Manchester, în nord-vestul Angliei. Cântăreaţa urmează să participe duminică seara - la Manchester - la un concert comemorativ. www.agerpres.ro