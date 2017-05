Recordul de pe Twitter al lui Ellen DeGeneres a fost detronat de un adolescent

Un adolescent american pare să fi găsit reţeta pentru un succes viral pe reţelele de socializare, după ce un tweet în care solicita ajutorul pentru a obţine "chicken nuggets" pentru un an de la lanţul Wendy's a depăşit recordul de redistribuiri pe Twitter, relatează DPA.



"Ajutaţi-mă, vă rog. Un om are nevoie doza lui de pui în crustă crocantă". Este tweet-ul care a devenit marţi postarea cea mai redistribuită pe Twitter, cu peste 3,4 milioane de retweet-uri. Rezultatul i-a adus lui Carter Wilkerson "chicken nuggets" pentru un an de la lanţul de fast food Wendy's.



Wilkerson a postat tweet-ul pe 6 aprilie, ataşând o captură de ecran în care, pe contul său oficial, Wendy's îl informa că are nevoie de 18 milioane de redistribuiri pentru ca să-şi realizeze visul. Probabil o astfel de tentativă a părut nerealistă companiei, notează DPA.



Cu toate acestea, după ce Guinness World Records a confirmat că apelul lui Wilkerson a depăşit recordul de redistribuiri al celebrului selfie al lui Ellen DeGeneres, cu mai multe vedete de la Oscaruri, Wendy's şi-a revizuit oferta.



"S-a făcut. Îşi va primi bucăţile de pui", a scris Wendy's într-o postare pe Twitter.



Pentru a marca această bornă pe reţelele de socializare, compania a donat 100.000 de dolari Fundaţiei Dave Thomas, care încearcă să găsească locuinţe pentru copiii din centrele de plasament. "Îţi mulţumim pentru dragostea ta de nuggets, vom reuşi să găsim mai multe familii pentru copiii din centrele de plasament! Îţi mulţumim @carterjwm & @Wendys!!", a scris pe Twitter organizaţia caritabilă.





La numai 16 ani, Wilkerson are acum 104.000 de persoane care îi urmăresc contul de Twitter, adaugă Agerpres.

Să revedem momentul de la Premiile Oscar 2014

Surse foto: DaveThomasFoundation‏

GuinnessWorldRecords‏