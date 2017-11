Robert Mugabe, în arest la domiciliu. Armata din Zimbabwe a preluat controlul țării

Foto: Amichai Stein

Ofiţeri ai armatei din Zimbabwe au anunţat că au intervenit în noaptea de marţi spre miercuri pentru a elimina "criminali" apropiaţi de preşedintele Robert Mugabe, dar au dezminţit orice tentativă de lovitură de stat contra stăpânului absolut al ţării din 1980, transmite AFP.



Intrarea în scenă a militarilor are loc în plină criză deschisă între Mugabe şi şeful armatei, după demiterea săptămâna trecută a vicepreşedintelui ţării, Emmerson Mnangagwa, prezentat lung timp ca fiind succesorul său la conducerea ţării.



Într-o declaraţie citită în cursul nopţii la televiziunea naţională, generalul Sibusiso Moyo a afirmat că armata nu a dat "o lovitură de stat contra guvernului".



"Noi nu facem decât să vizăm criminalii care îl înconjoară", a continuat el, iar "de când misiunea noastră va fi îndeplinită, ne aşteptăm ca situaţia să se întoarcă la normal".



"Asigurăm naţiunea că excelenţa sa, preşedintele, (...) şi familia sa sunt nevătămaţi şi că securitatea lor este garantată", a adăugat generalul.



Tensiunile au sporit în intensitate de săptămâna trecută, atunci când Mugabe l-a destituit pe vicepreşedintele Emmerson Mnangagwa.



Luni, şeful armatei, Constantino Chiwenga, l-a avertizat pe Robert Mugabe că armata ar putea interveni dacă va continua să excludă foşti luptători pentru eliberare care l-au sprijinit pe Mnangagwa.



În replică, partidul şefului statului, ZANU-PF, l-a acuzat marţi pe generalul respectiv de "conduită de trădare" şi de dorinţa de "a încuraja o revoltă".



Fostul vicepreşedinte, Emmerson Mnangagwa, 75 de ani, a fost demis din funcţie şi a fugit din ţară, după un conflict cu prima doamnă a ţării, Grace Mugabe, 52 de ani. Figură controversată, aceasta are numeroşi opozanţi în cadrul partidului şi al guvernului.



După destituirea lui Mnangagwa, Grace Mugabe se află în poziţia ideală pentru a-i succede în funcţie soţului său, notează AFP.



Aflat în fruntea unui regim autoritar şi represiv de 37 de ani, Robert Mugabe a fost învestit de partidul său pentru alegerile prezidenţiale din 2018, în ciuda vârstei înaintate, 93 de ani, şi a sănătăţii sale fragile. Sub conducerea sa, Zimbabwe a sărăcit considerabil şi traversează o gravă criză economică, mai scrie agenţia menţionată. AGERPRES