RSF: După puci, Turcia s-a transformat în cea mai mare închisoare din lume pentru ziarişti

După lovitura de stat eşuată de acum un an, Turcia s-a transformat în "cea mai mare închisoare din lume pentru profesioniştii mijloacelor de comunicare" ca urmare a politicii de "persecutare a vocilor critice", a acuzat sâmbătă organizaţia Reporteri fără Frontiere (RSF), informează EFE.



Într-un raport despre cele întâmplate în ultimul an, RSF a denunţat atitudinea administraţiei preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, "implicat într-o spirală liberticidă fără precedent" care s-a tradus prin închiderea a circa 150 de unităţi de presă şi prin arestarea de ziarişti, dintre care mai bine de o sută se află în închisoare.



"Cerem autorităţilor turce să elibereze imediat toţi ziariştii închişi pentru activitatea lor şi să restabilească pluralismul anihilat de starea de urgenţă", a declarat Johann Bihr, responsabil al organizaţiei pentru Europa de Est şi Asia Centrală. Bihr consideră că detenţia "arbitrară prelungită fără motiv şi izolarea deţinuţilor sunt forme de abuz".



Până când se va restabili posibilitatea de a recurge la justiţia turcă, RSF solicită Curţii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) să decidă "cât mai repede cu putinţă" în ceea ce priveşte denunţurile care îi parvin pentru "a pune capăt acestei tragedii".



În faţa inutilităţii de a recurge la sistemul judiciar turc - despre care RSF apreciază că este "mai politizat ca oricând" -, CEDO pare a fi "ultima speranţă a ziariştilor închişi". Pe fondul înmulţirii plângerilor, curtea de la Strasbourg şi-a modificat statutul în iunie pentru ca ordinea de preluare a cazurilor să fie "mai flexibilă" şi ca să poată examina în regim de urgenţă unele speţe care provin din Turcia, Rusia sau Azerbaidjan.



RSF a insistat că, prin închiderea fără nicio decizie în justiţie a circa 150 de instituţii de presă, prin intermediul decretelor emise sub incidenţa stării de urgenţă, "pluralismul a fost redus la o mână de ziare hărţuite şi cu un tiraj redus". RSF a mai amintit că unii ziarişti reţinuţi după puciul de anul trecut, acuzaţi că ar avea legături cu predicatorul musulman Fethullah Gulen - pe care autorităţile de la Ankara îl acuză că s-ar fi aflat în spatele loviturii de stat - riscă pedepse cu închisoare pe viaţă. AGERPRES