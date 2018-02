Rusia: Vanzarile de armament nu au performat in 2017

Rusia a vândut anul trecut armament în valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari, un nivel stabil comparativ cu anul 2016, a anunţat agenţia care se ocupa de exportul de echipamente militare, Rosoboronexport.

"În 2017, Rosoboronexport a semnat contracte pentru aproximativ 15 miliarde de dolari cu clienţi din 53 de ţări", a declarat directorul general al institutiei mentionate, Alexander Mikheev, potrivit căruia aceste rezultate permit Rusiei să îşi menţină poziţia pe piaţa mondială a armamentului.

Cu un an in urma, in 2016, vanzarile de armament au depasit 15 miliarde de dolari, după ce în 2015 s-au cifrat la 14,5 miliarde. Potrivit Institutului Internaţional de Cercetări asupra Păcii (Sipri, cu sediul la Stockholm), în perioada 2012-2016 SUA au fost lider mondial în topul exportatorilor de armament cu 33% din piaţă, urmate de Rusia (23%), China (6,2%) şi Franţa (6%).

"În pofida presiunilor fără precedent din partea mai multor state occidentale şi a metodelor concurenţiale incorecte pe care le utilizează, am reuşit să intrăm pe noi pieţe externe", a adăugat Mikheev într-un comunicat în care evocă "noi clienţi din regiunea Asia-Pacific şi Orientul Mijlociu".

Săptămâna trecută, departamentul de Stat al SUA a anunţat că guvernele străine vor renunţa la contractele de armament cu Rusia ca efect al unei legi adoptate în vara anului trecut de Congresul SUA care interzice orice comerţ cu 39 de producători ruşi de armament. AGERPRES