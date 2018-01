Rusia cere SUA să nu intervină în treburile interne ale Iranului

Rusia a cerut Statelor Unite ale Americii să nu se implice în ceea ce Moscova a numit “afacerile interne” ale Iranului, potrivit declaraţiilor Ministrului de Externe al Rusiei, scrie The Independent.

Donald Trump a promis un “mare sprijin” pentru protestatarii iranieni, care au organizat mitinguri în Iran, în ultima săptămână, împotriva conducerii clerice a ţării.

“Mult respect pentru oamenii din Iran, care încearcă să-şi recupereze guvernul devenit corupt”, a scris pe Twitter preşedintele SUA. “Veţi vedea un mare sprijin din partea Statelor Unite la timpul potrivit!”

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time!

Cel puţin 21 de persoane au fost omorâte în demonstraţii, fiind cele mai mari proteste care au lovit Iranul de la alegerile prezidenţiale din 2009.

Începând de joi, în mai multe oraşe iraniene mii de persoane au ieşit în stradă pentru a protesta împotriva preţurilor mari, corpuţiei şi politicii economice a guvernului Hassan Rohani.

De altfel, Trump a monitorizat situaţia din Iran şi a scris constant mesaje pe Twitter adresate protestatarilor iranieni.

“Iranul eşuează la toate nivelurile, în ciuda înţelegerii făcute cu aceştia de către Administraia Obama. Marele popor iranian a fost reprimat vreme de mulţi ani. Ei sunt în căutarea mâncării şi a libertăţii. Împreună cu drepturile omului, bunăstarea Iranului este furată. Este timpul pentru o schimbare”, a scris pe Twitter Donald Trump, luni.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!