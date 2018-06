Rusia critică "impactul destabilizator" al proiectului lui Trump privind crearea unei forţe armate spaţiale

Rusia şi-a exprimat miercuri îngrijorarea în legătură cu proiectul anunţat de preşedintele Donald Trump de a crea o forţă armată spaţială independentă de armata aerului, temându-se de un "impact destabilizator" asupra securităţii internaţionale, relatează AFP.



"Cel mai îngrijorător lucru în legătură cu acest anunţ este că obiectivul a fost clar declarat: asigurarea dominaţiei în spaţiu", a declarat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, în timpul unei conferinţe de presă.



Luni, Donald Trump a ordonat Departamentului Apărării şi Pentagonului să înceapă imediat procesul necesar "pentru a stabili o forţă spaţială drept a şasea ramură a forţelor armate. Vom avea o armată a aerului şi o forţă armată spaţială, separată, dar egală", a spus el.



"Pentru a apăra America, o simplă prezenţă în spaţiu nu este suficientă, noi trebuie să dominăm spaţiul", a afirmat Trump.



Consolidarea potenţialului militar în spaţiu "ar avea un impact destabilizator asupra stabilităţii strategice şi a securităţii internaţionale", a avertizat Maria Zaharova.



Pentru Rusia, "explorarea spaţiului în scopuri paşnice este o prioritate", a spus ea.



"Ţara noastră nu are niciun interes să îndeplinească obiective în spaţiu folosind mijloace de atac", a insistat Zaharova.



Donald Trump indicase deja că este favorabil creării acestei a şasea ramuri, alături de armata terestră (US Army), aviaţia militară (US Air Force), marina (US Navy), corpul puşcaşilor marini şi gărzile de coastă.

AGERPRES