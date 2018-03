Rusia ironizează demiterea lui Rex Tillerson: "Iar e de vină Rusia?"

Moscova a ironizat marţi înlocuirea lui Rex Tillerson de la conducerea Departamentului de Stat al SUA, întrebându-se dacă Rusia, acuzată de amestec în alegerile prezidenţiale care l-au adus la putere pe Donald Trump, va fi şi de această dată declarată vinovată, informează AFP.



'Nimeni nu a acuzat încă Rusia că este responsabilă de aceste schimbări în funcţii de conducere la Washington?', a declarat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse Maria Zaharova într-un comentariu pentru AFP.



Preşedintele Donald Trump a anunţat marţi că Rex Tillerson a fost înlocuit la conducerea Departamentului de Stat de către Mike Pompeo, până în prezent directorul CIA.



Potrivit serviciilor de informaţii americane, puterea rusă a desfăşurat o operaţiune concertată şi planificată pentru a influenţa alegerile prezidenţiale în favoarea lui Donald Trump, în special prin utilizarea reţelelor sociale şi a difuzării de ştiri false ('fake news'). Moscova neagă un asemenea amestec.



Înainte de a deveni şef al diplomaţiei americane, Rex Tillerson a lucrat timp de aproape 20 de ani în strânsă legătură cu Rusia, ca urmare a funcţiei deţinute la conducerea companiei petroliere ExxonMobil, perioadă în care a avut întrevederi periodice cu preşedintele rus Vladimir Putin.



Însă, în pofida numirii sale şi a promisiunilor de reconciliere ale lui Donald Trump, relaţiile dintre Moscova şi Washington nu au făcut decât să se deterioreze şi mai mult după alegerea candidatului republican, fiind afectate în special de acuzaţiile privind amestecul (Rusiei) în alegerile prezidenţiale din 2016 din SUA.



Vladimir Putin le-a respins încă o dată într-un interviu acordat recent postului de televiziune american NBC. 'De ce aţi decis că autorităţile ruse, inclusiv eu însumi, am dat permisiunea să se facă aceasta?', a spus el.



Întrebat cu privire la inculparea, în luna februarie a acestui an, a 13 cetăţeni ruşi şi trei companii ruseşti pentru amestec în procesul electoral american, Putin a răspuns: 'Ei sunt ruşi, de acord, însă nu sunt funcţionari de stat. Ei sunt ruşi şi ce dacă? Există 146 de milioane de ruşi'.



'Nu este scopul nostru de a ne amesteca. Nu vedem ce obiectiv am fi putut noi atinge amestecându-ne (în treburile interne ale unei alte ţări). Nu există un asemenea obiectiv', a subliniat Vladimir Putin.

AGERPRES