Rusia: Rogozin a gasit o "Cutie a Pandorei" in planurile lui Trump

Daca, sub pretextul crearii unor forte cosmice de sine statatoare, presedintele Donald Trump are in vedere amplasarea de armament in spatiu, "Statele Unite vor deschide Cutia Pandorei", a apreciat, pe pagina sa de Facebook, vicepresedintele rus Dmitri Rogozin.

Despre intentiile sale de a infiinta aceste trupe, Trump a anuntat vorbind la o intalnire cu militari ai infanteriei marine. Liderul de la Casa Alba a recunoscut, totodata, ca "initial, ideea i s-a parut oarecum neserioasa", dar cu timpul si-a revizuit punctul de vedere.

"Cosmosul este un camp de lupta la fel ca Pamantul, aerul sau marea. Este posibil sa infiintam chiar niste forte aerospatiale. Avem forte aeriene militare, vom avea si forte aerospatiale", declara Trump.

In decembrie 2017, seful comandamentului strategic al armatei americane, John Hyten, afirma ca Rusia si China lucreaza la tipuri de armament care pot dobori tinte aflate la mari altitudini, undeva pe orbitele din jurul Terrei. Or, acest lucru ar putea modifica echilibrul de forte in lume, aprecia oficialul de la Pentagon.