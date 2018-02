Rusia va desfăşura avioane de război pe una din Insulele Kurile

Premierul rus Dmitri Medvedev a aprobat desfăşurarea de avioane militare ruseşti pe o insulă disputată din apropierea Japoniei, accelerând militarizarea zonei într-un moment când relaţiile Moscovei cu Tokyo sunt tensionate în legătură cu instalarea unui sistem antirachetă american.





Într-un decret publicat in noaptea de joi spre vineri, Medvedev a permis Ministerului Apărării să utilizeze un aeroport civil pe Insula Iturup, aşa cum este cunoscută în Rusia, sau Etorofu, denumirea în japoneză, pentru avioanele sale militare.



Insula, una dintre cele patru confiscate de forţele sovietice la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, este situată în largul coastei de nord-est a prefecturii Hokkaido, cea mai mare din Japonia. Disputa privind insulele, cunoscute sub numele de Kurile în Rusia şi Teritoriile de Nord în Japonia, este atât de intensă încât Moscova şi Tokyo nu au semnat încă un tratat de pace pentru a marca sfârşitul războiului.



Decretul lui Medvedev este ultimul pas dintr-o escaladare militară rusă în cursul căreia Moscova şi-a desfăşurat unele dintre cele mai noi sisteme defensive de rachete în insule şi intenţionează să construiască acolo o bază navală, chiar în timp ce continuă discuţiile asupra disputei teritoriale.



Decretul a fost publicat cu câteva zile înainte ca viceminiştrii de externe din cele două ţări să discute despre cooperare în legătură cu insulele disputate şi într-un moment când Rusia este îngrijorată că Japonia îi permite Washingtonului să-i folosească teritoriul ca bază pentru o instalaţie militară americană în Asia de Nord sub pretextul de a contracara Coreea de Nord.



Nu este clar dacă Rusia va desfăşura permanent avioanele de război în insula disputată, unde se afla o bază aeriană sovietică din timpul Războiului Rece, sau dacă îi va utiliza aeroportul doar când este necesar. Citand surse militare anonime, cotidianul Kommersant, scrie, printre altele, ca măsura ar oferi armatei ruse mai multe opţiuni. AGERPRES