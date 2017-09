Rusia vrea să subvenționeze transportul feroviar pentru a urgenta exporturile de cereale

Ministerul rus al Agriculturii a propus oferirea de subvenţii pentru cerealele transportate pe calea ferată către porturile din sudul Rusiei, a declarat miercuri ministrul Agriculturii, Alexander Tkachev pentru agenţia de presă RIA Novosti.



În prezent, facilităţile de stocare, sistemul de transport feroviar şi infrastructura de export a Rusiei lucrează la capacitate maximă în condiţiile în care recolta de cereale, care este aşteptată să depăşească recordul stabilit anul trecut, ajunge pe piaţă.



"Trebuie scoase de pe piaţă aproximativ trei milioane de tone de cereale. Aceasta va stabiliza piaţa şi va opri scăderea preţurilor", a spus Alexander Tkachev.



Potrivit oficialului rus există două opţiuni: fie achiziţionarea de cereale de pe piaţa internă pentru rezerva de stat, care conţine deja patru milioane de tone de cereale, fie stimularea exporturilor. "Cea de a doua opţiune este analizată în prezent. Este vorba de o subvenţie de 100% la tarifele pentru transportul pe calea ferată a cerealelor, în special din regiunile Volga, Urali şi Siberia către porturile din sud", a spus Tkachev.



Rusia este pe cale să devină cel mai mare exportator mondial de grâu în anul agricol 2017/2018, care a început la 1 iulie, şi potrivit unor estimări neoficiale ar urma să recolteze în acest an 128-34 milioane de tone de cereale. Ministerul rus al Agriculturii îşi menţine în continuare estimările potrivit cărora recolta de cereale din acest an va fi de cel puţin 110 milioane de tone.



Cu toate acestea, fermierii ruşi au recoltat deja 101,5 milioane tone de cereale după ce au finalizat culesul de pe 65,5% din suprafaţa totală cultivată. Estimările pieţei referitoare la o recoltă semnificativă au ţinut sub control preţurile, atât pe piaţa internă cât şi la export, timp de mai multe săptămâni.



Alexander Tkachev apreciază că, dacă proiectul său de subvenţionare a transportului feroviar va fi acceptat de Guvernul de la Moscova, ar fi mai atractiv pentru traderi să exporte cereale ruseşti din regiuni care se află la distanţe mari de porturile de export din sudul Rusiei.



Într-un interviu separat acordat agenţiei ITAR Tass, Alexander Tkachev a reluat ideea subvenţionării transportului feroviar al cerealelor, dar a adăugat că această variantă ar permite Ministerului Agriculturii să evite acumularea de cereale la rezerva de stat. În forma actuală, propunerea lui Tkachev este ca tarifele practicate de Compania naţională de căi ferate din Rusia pentru transportul de cereale să fie reduse la zero, dar include şi o serie de măsuri pentru a stimula şi alţi operatori feroviari din Rusia să îşi reducă tarifele pentru transporturile de cereale.



De asemenea, Tkachev a spus că Rusia ar putea furniza o cantitate de până la 500.000 de tone de cereale Mongoliei, ţară care a fost afectată de secetă. Oficialul rus nu a precizat dacă aceste cereale ar urma să fie livrate pe baza unui acord comercial sau sub formă de ajutor umanitar. AGERPRES